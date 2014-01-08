T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP’li Bengi Yıldız: HSYK düzenlemesi AKP’nin canavarıdır

Yıldız: AKP, 2010 yılı referandumu ile yaptığı HSYK düzenlemesinden ders almamış olacak ki; daha büyük bir canavar yaratıyor

08 Ocak 2014 22:49

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyesi, Batman Milletvekili Bengi Yıldız, “HSYK düzenlemesi AKP’nin canavarıdır” dedi. Yıldız’a göre, HSYK’daki çözüm, yapının şeffaflaştırılması ve demokratikleştirilmesinden geçiyor. Bunun için AB raporlarında yer verilen düzenlemeler esas alınmalı. Kurul, Adalet bakanı ve müsteşarının içinde olmadığı bir nitelik kazandırılmalı.

Yıldız, T24’e, 52 maddelik HSYK teklifini değerlendirdi. “AKP, 2010 yılı referandumu ile yaptığı HSYK düzenlemesinden ders almamış olacak ki; daha büyük bir canavar yaratıyor” diyen Yıldız’ın değerlendirmeleri şöyle:

"BDP olarak, CHP’de, 2010 yılı referandumuna giden süreçte Adalet Bakanı ve müsteşarının bu yapı için olmasının ciddi sıkıntılara neden olacağını vurgulamıştık. Ama AKP dinlememişti. Referandumla bugün ‘paralel devlet’ , ‘devlet içinde devlet’ dediği noktaya geldi. Yani, muhalefetten daha fazla ses çıkarmaya başladı. Mesele burada, sıkıntının nasıl aşılacağı konusu. Ancak, iktidar Adalet Bakanlığı’nda tüm yetkileri toplayarak bunu aşacağını sanıyor. Daha büyük bir hata, yürütmenin otoritesini belirleyeceği bir hale getiriyor. Oysa HSYK, yargı içindeki yapıyı, yargının özlük haklarını düzenleyen bir kurul. Bu yapıya eleştiriler varken, Adalet Bakanlığı ve müsteşarını güçlendiren bir düzenleme geliyor."

"AKP’nin canavarı giderek büyüyor. Kontrolsüz bir güç yarattığınızda canavar gelir size yutar. AKP’nin kanun teklifi kuvvetler ayrılığı ilkesine vurulan bir darbedir."

ETİKETLER

hsykadalet bakanlığıbozdağakpyargıkuvvetler ayrılığı

İlgili Haberler

CHP’li Türmen: HSYK, Anayasa’da düzenlenmiş; Anayasa’ya aykırı kanun çıkaramazsınız

CHP’nin Anayasa Komisyonu üyesi Rıza Türmen, 'Adalet Bakanı'nın, yargının anahtarı olan HSYK’ya başkanlık etmemesi gerektiğini' söyledi

Avrupa Konseyi: HSYK yasa değişikliği yargı bağımsızlığına ciddi bir engel

Avrupa Konseyi'nin İnsan Haklarından sorumlu komiseri Nils Muiznieks, HSYK yasa teklifinin, Türkiye'deki yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu söyledi

İşte HSYK'da değişiklik öngören torba yasa teklifinin tam metni

AKP'nin 7 Ocak'ta Meclis'e sunduğu ve birçok kanunda değişiklik öngören teklifinin büyük kısmı yargı sistemindeki değişikliklerinden oluşuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24