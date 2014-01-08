BDP’li Bengi Yıldız: HSYK düzenlemesi AKP’nin canavarıdır

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyesi, Batman Milletvekili Bengi Yıldız, “HSYK düzenlemesi AKP’nin canavarıdır” dedi. Yıldız’a göre, HSYK’daki çözüm, yapının şeffaflaştırılması ve demokratikleştirilmesinden geçiyor. Bunun için AB raporlarında yer verilen düzenlemeler esas alınmalı. Kurul, Adalet bakanı ve müsteşarının içinde olmadığı bir nitelik kazandırılmalı.

Yıldız, T24’e, 52 maddelik HSYK teklifini değerlendirdi. “AKP, 2010 yılı referandumu ile yaptığı HSYK düzenlemesinden ders almamış olacak ki; daha büyük bir canavar yaratıyor” diyen Yıldız’ın değerlendirmeleri şöyle:

"BDP olarak, CHP’de, 2010 yılı referandumuna giden süreçte Adalet Bakanı ve müsteşarının bu yapı için olmasının ciddi sıkıntılara neden olacağını vurgulamıştık. Ama AKP dinlememişti. Referandumla bugün ‘paralel devlet’ , ‘devlet içinde devlet’ dediği noktaya geldi. Yani, muhalefetten daha fazla ses çıkarmaya başladı. Mesele burada, sıkıntının nasıl aşılacağı konusu. Ancak, iktidar Adalet Bakanlığı’nda tüm yetkileri toplayarak bunu aşacağını sanıyor. Daha büyük bir hata, yürütmenin otoritesini belirleyeceği bir hale getiriyor. Oysa HSYK, yargı içindeki yapıyı, yargının özlük haklarını düzenleyen bir kurul. Bu yapıya eleştiriler varken, Adalet Bakanlığı ve müsteşarını güçlendiren bir düzenleme geliyor."

"AKP’nin canavarı giderek büyüyor. Kontrolsüz bir güç yarattığınızda canavar gelir size yutar. AKP’nin kanun teklifi kuvvetler ayrılığı ilkesine vurulan bir darbedir."