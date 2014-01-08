İşte HSYK'da değişiklik öngören torba yasa teklifinin tam metni
AKP'nin 7 Ocak'ta Meclis'e sunduğu ve birçok kanunda değişiklik öngören teklifinin büyük kısmı yargı sistemindeki değişikliklerinden oluşuyor
08 Ocak 2014 20:49
AKP'nin, içerisinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK ) ile ilgili değişiklikleri de içeren ve çokça eleştirlen torba yasa teklifi 7 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Eleştirilerin yoğunluştuğı nokta ise Adalet Bakanı'nın HSYK'ya başkanlık yapması önerisi vardı.
52 maddelik tasarıda, HSYK Kanunu'nun dışında, Yargutay Kanunu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili değişiklik öngörülyor.