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Avrupa Konseyi: HSYK yasa değişikliği yargı bağımsızlığına ciddi bir engel

Avrupa Konseyi'nin İnsan Haklarından sorumlu komiseri Nils Muiznieks, HSYK yasa teklifinin, Türkiye'deki yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu söyledi

08 Ocak 2014 19:39

AKP'nin dün TBMM'ye sunduğu, HSYK'nın yapısında ve çalışma düzeninde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifine Avrupa Konseyi'nden eleştiri geldi.

Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyi'nin İnsan Haklarından sorumlu komiseri Nils Muiznieks, HSYK yasa teklifinin, Türkiye'deki yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu söyledi.

Tepkisini Twitter'daki resmi hesabından ifade eden Muiznieks, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Konseyi'nin yetkilerini kısmaya yönelik yasa teklifi, Türkiye'deki yargı bağımsızlığı önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır" dedi.

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