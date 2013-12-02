AKP'nin 'anayasa masası'nda kalması için BDP'den sürpriz hamle

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP heyeti, makamında ziyaret ettikleri TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, BDP Eş Genel Başkanları Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş’ın anayasa mektubunu iletti. “Masa dağılmasın” önerisinde bulunan ve Cemil Çiçek’ten masanın dağılmaması yönünde olumlu izlenim alan BDP’li üyeler, 4 Aralık Çarşamba günkü komisyon toplantısına katılmayacak.

Komisyon protokolüne göre, karar alınması için toplantıda Meclis çatısı altındaki üç partinin hazır bulunması gerektiğinden AKP’nin yanı sıra BDP’nin de katılmaması toplantının yapılamamasına neden olacak.

Protokole göre, bir partinin üst üste üç toplantıya katılmaması komisyondan çekilmesi anlamına geldiğinden BDP, Çarşamba günkü toplantıya katılmama kararı alarak AKP’nin üst üste sadece iki toplantıya katılmamış kılacak ve AKP’nin masadan çekilmesi ertelenmiş olacak.

BDP’den sürpriz adım

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi ve Batman Milletvekili Bengi Ylıdız, Komisyon Danışmanı Meral Beştaş Danış, Çiçek’e yapılan ziyaret ve gelinen nokta konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Buldan, Çiçek'le yapılan görüşmeyle ilgili, “Geldiğimiz noktada yeni bir Anayasa’nın yapılmasında bir tıkanıklık yaşanıyor. Bu tıkanıklığın nasıl aşılacağı konusunda Cemil Çiçek’ten randevu talep ettik. Eş Başkanlarımız Gülten Kışanak ve Selahattin Demirtaş imzalı mektup ilettik” dedi.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Beştaş Danış, mektuba ilk yanıt veren partinin BDP olduğunu söyledi. Danış, isim vermeden T24’ün yayınladığı toplantı tutanaklarını da gündeme getirdi ve “Biz baştan beri BDP olarak anayasa yapımının kapılı kapılar ardında değil şeffaf bir yöntemle yapılması gerektiğini savunuyorduk” dedi. Anayasa masasının dağılmasına karşı çıktıklarını, yeni formüllerle yola devam edileceğini Çiçek’le konuştuklarını anlatan Beştaş, “Böylesi bir süreçte, Kürt sorununu Çözüm Süreci sağlamında tartışıldığı bir ortamda Türkiye’nin en önemli demokrasi paketi olacak bir paketten söz edilecekse o da anayasadır. Kürt sorununu çözmeyecek anayasa yeni ve demokratik olmayacaktır. Biz bu Anayasa’nın yapımından kaçılmaması gerektiğini, bu sürece devam edilmesi gerektiği görüşündeyiz” dedi.

Bengi Yıldız: Çiçek’ten olumlu izlenim edindik

Batman Milletvekili ve komisyon üyesi Bengi Yıldız, “Bitirilmek istenen bu sürece bir tür suni teneffüs yapmak, kan vermek istedik. Bu süreci bitirmeye kimsenin hakkı yok. Bu süreci bitirmek kolay ama bir daha bu masayı oluşturmak o kadar kolay olmayacak” dedi. Çiçek’in diğer partilerin liderlerinden gelecek mektubu bekleyeceğini söyleyen Yıldız, “Diğer partiler, bizim gibi tıkanıklığın aşılması için önermelerde bulunurlarsa komisyon devam eder. Biz, masanın dağılmaması için 4 Aralık günkü toplantıya katılmayacağız”.

‘Çiçek’in istifası yok’

Basın toplantısında, BDP’den gelen açıklamalar soru yağmuruna yol açtı. Çiçek’in istifasına Meral Danış Beştaş, “Sayın Meclis Başkanı’nın böyle bir açıklaması yok. Mevcut haliyle komisyona fayda sağlamadığını söylüyor” yanıtı verdi.

‘Meclis Başkanı sürecin önünü açmak istiyor’

Bengi Yıldız da, “Meclis Başkanı bu haliyle devam etmeyeceğini söyledi. Ama Başkan’ın amacı; bu sürecin önünü açmak istiyor, bir arayışı var. Bu masanın bitmediğini, Meclis Başkanı açısından bu sürecin bitmediğini bugün öğreniyoruz, mektupların cevabını ve önerilerini beklediği için” dedi.

BDP, AKP’yi mi kurtarıyor?

Gazeteciler, BDP’ye “ AKP’yi mi kurtarıyorsunuz” diye sordu. Meral Danış Beştaş, “Bizim amacımız üzüm yemek. Türkiye toplumuna bir anayasa yapmak için her türlü yöntemi kullanmak. Bu anayasa mevcut haliyle herkes dar geliyor diyor ama dar geliyor diyenlerin çok mutlu olduğunu gördük. Biz ne kimseyi kurtarmak istiyoruz, ne de kimseye ödün vermek için bunu yapıyoruz” yanıtı verdi.