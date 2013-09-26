Cemil Çiçek: Yeni anayasa için güneş batıyor

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Komisyon olarak daha evvel koyduğumuz hedefin çok daha gerisindeyiz. Onun için güneş batmak üzere dedim. Güneşin önemli bir kısmı da battı gibime geliyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nca 1925 yılında 'Umumi Hapishane' olarak inşa edilen, 2006 yılında kapatılan, 2009 yılında Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’nin resmi açılışı, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çiçek, açılıştan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Geldiğimiz nokta tatmin edici değil'

Yeni Anayasa çalışmalarında istenen hedefe ulaşılamadığını anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışması Meclis takvimi ile bağlantılı değil. Çalışmalarına devam ediyor. Ancak kırmızı ışıkta benzin mazot yakıyoruz. Motor çalışıyor. Bir hararet var. Ama yeteri kadar mesafe alamıyoruz. Çalışıldı ne netice alındı? Bu çalışma temposuyla bu iş nereye kadar gidecek? Bunu hep beraber siyasi partilerin değerlendirmesi gerekiyor. Geldiğimiz nokta bizim açımızdan tatmin edici değil. Komisyon olarak daha evvel koyduğumuz hedefin çok daha gerisindeyiz. Onun için güneş batmak üzere dedim. Güneşin önemli bir kısmı da battı gibime geliyor. Bu da komisyonun takdirine sunulur."