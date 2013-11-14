Anayasa Komisyonu dağılmanın eşiğinde

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üç buçuk saatlik toplantısından sonuç alınamadı. CHP, MHP ve BDP, komisyonun yola devam etmesinden yana tavır koydu. AKP, 'masadan kalkılması' önerisinde bulundu. Alınan bilgiye göre, AKP'li Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, "Komisyonu kuran irade olarak bu komisyonun geleceğine yönelik değerlendirme yapmak da size düşer" dedi. Meclis Başkanı Çiçek, bu sözlere, "Partiler mutabık kalırsa ben bu sorumluluğu üstlenirim" diye yanıt verdi. Komisyon uzun tartışmalardan sonra 18 Kasım pazartesi günü yeniden toplanma kararı aldı.

Şentop'tan referandum önerisi

Toplantıda dört siyasi parti de konuştu. AKP'li Ahmet İyimaya, "Toplumda, siyaset kurumunun demokratik dönemlerde Anayasa yapamayacağına ilişkin bir algısı oluştu" dedi.

AKP'li Mustafa Şentop, yolun açılması için kişisel bir öneride bulundu ve "Komisyon'da uzlaştığımız maddeleri hep birlikte Meclis'ten geçirelim. Anlaşamadığımız başlıklarda da her parti kendi önerisini hazırlasın. Birlikte hareket etmek isteyenler, önerilerini birlikte hazırlasın.Anlaşamadığımız maddelerde farklı teklifleri, referanduma sunmak üzere geçirelim. Milletin önüna farklı paketler gitsin. Millet neyi istiyorsa seçsin; yüzde 50 oyu aşan paket, kabul edilen diğer metinle birleşsin. Milletin önüne seçenekler sunalım" dedi.

CHP ve BDP, Venedik Komisyonu ile işbirliğine gidilebileceğini söyledi.

Taslak metin kamuoyuna sunulmalı

Muhalefet, Komisyon çalışmalarının web sitesine konulması, TRT'de her partiye eşit süre tanınarak görüşlerini aktarması, kamu spotu yayınlanmasını önerdi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, komisyonun çalışmalarına ilişkin umutsuzluğunu dile getirdiğini söyledi. Kart, "Sayın Başkan, ‘siz mutabık kalıyorsanız bitirebiliriz’ anlamında konuştu. Ama üç muhalefet grubunun da aksine görüşleri vardı" dedi.

Çiçek: Masa Anayasanın önüne geçti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de "Masa, Anayasanın önüne geçti. 25 ay geçti. Biz hala usul tartışması yapıyoruz. Hedefi yakalayamadık. Ana kolonlarda anlaşma yok. Masadan kim kalkacak noktasına gelindi. Partiler mutabık kalırsa ben bu sorumluluğu üstlenirim” diye konuştu.