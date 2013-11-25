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Politika

Muhalefet, Anayasa Komisyonu’nda 'çay ocağı' ile baş başa kaldı

Bugün saat 11.00’da toplanan komisyon, bir süre iktidar kanadını bekledi ancak iktidar gelmeyince kamera ile tutanak tutuldu

25 Kasım 2013 18:28

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndan tutanak görevlilerinden sonra sekretaryayı da çekti. Komisyon bugünkü toplantısında ‘çay ocağı’ ile baş başa kaldı. Başkan çiçek, geçtiğimiz toplantıda, ses alma ve tutanak görevlilerini geri çekmişti. Bugünkü toplantıda, Çiçek’in sekretaryayı da çekti. Şimdi, 4 Aralıkta yapılacak toplantıda çay ocağının çekilip çekilmeyeceği merak konusu.

 

Kamera ile tutanak tutuldu 

 

AKP’nin masayı resmi olarak dağıttığını tutanaklara geçirmek üzere muhalefetin toplantıları sürüyor.  Bugün saat 11.00’da toplanan komisyon, bir süre iktidar kanadını bekledi. AKP gelmeyince,  komisyonun  CHP, MHP ve BDP temsilcileri tutanak hazırladı. Bir önceki toplantıda 'cep etlefonu’ ile yapılan kayıt işlemi bu kez ‘kamera’ getirilerek yapıldı. Böylelikle, AKP hakkında ikinci tutanak da tutuldu.

 

CHP'li Atilla Kart: Polis binaya girişi engeller mi diye düşünmeden edemedik

 

Toplantıya ilişkin bilgilendirme yapan CHP’li Atilla Kart, AKP’nin müzakerelere katılmamasını  ikinci kez  tutanakla tespit ettiklerini  söyledi. Meclis başkanı Çiçek’in, sekretarya görevlilerini de çektiğine dikkat çeken  Kart, "4 Aralık tarihinde yapacağımız toplantı için "polis binaya girişimizi engeller mi diye düşünmeden edemedik" dedi. Kart, AKP’ye sağduyulu olma çağrısında bulundu. 

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