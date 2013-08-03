'BDP, HDP çatısı altında birleşsin, başkanı Sırrı Süreyya Önder olsun'

Abdullah Öcalan’ın yerel seçimlere Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında gidilmesi önerisi, BDP içerisinde ve kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, “Abdullah Öcalan seçimlere HDP olarak girilmesini bir öneri olarak getirdi. Bu öneri Öcalan’ın çözümü Türkiye’de aradığının göstergesidir” dedi. Halkların Demokratik Kongresi’nin kurulmasının, Öcalan’ın fikri olduğunu belirten kaynaklar, “Öcalan Türkiyelileşme projesini Halkların Demokratik Partisi çatısı altında yürütmek istiyor. HDP’nin büyümesini, kitleselleşmesini istiyor” dedi.

HDP Genel Başkanlığı için Sırrı Süreyya Önder isminin öne çıktığını belirten kaynaklar, Önder’in, “Bu sorumluluğun altına giremem” diyerek teklifi kabul etmediğini bildirdi. Mert Eskisındı’nın Taraf’taki haberine göre, HDK’ye katılan dört milletvekili olduğunu belirten kaynaklar, “Levent Tüzel biraz geride durdu ve EMEP ile daha fazla ilgilendi, geriye Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü kaldı” diye konuştu.

Yerlerini garanti sanıyorlar

Bu kararla Öcalan’ın BDP’yi tasfiye etmek istediği yönündeki iddiaları sorduğumuz kaynaklar, “Burada amaç parti ve hareket içinde bürokratikleşmeyi önlemek, Öcalan ilk görüşmesinde de ‘Bazıları kendi yerini garanti sanıyor’ demişti” şeklinde konuştu.



BDP içinde ağırlıklı bir kesimin HDP’nin örgütlülüğünün yeterli olmamasını gerekçe göstererek “Seçimlere bölgede BDP, batıda ise HDP olarak girelim” dediğini ifade eden kaynaklar, “Vekillerin çoğu doğuda BDP olarak girilsin fikrinde ama parti organlarında kesinleşmiş bir karar yok” dedi.

HDP’nin 18 Ağustos'ta kongre yapacağını belirten kaynaklar, “Kongrenin amacı seçilme yeterliliğini sağlamak” dedi. BDP içinde “Seçimlere HDP ile girelim” diyenlerin gerilim yaratmak istemediklerini belirten kaynaklar, “HDP kısa vadede çok ciddi anlamda faal olamaz ama Abdullah Öcalan bu konuyu çok önemsiyor, orta vadede HDP daha çok öne çıkacak” diye konuştu.

BDP’yi tasfiye kolay değil

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan yazar Enver Sezgin, “Bu tartışmayı anlamsız buluyorum, neden HDP, BDP’ye katılmıyor da tersi oluyor, bu BDP’nin işine yaramaz” dedi.

Seçimlere HDP ile girmenin pratikte bir anlamı olmadığını ifade eden Sezgin, “Kazanma şansı olan yerlerde BDP ile, diğer yerlerde HDP ile seçimlere girilebilir, bunda sakınca yok, ama tüm Türkiye’de HDP olarak girilmemeli” dedi.

HDP önerisinin Öcalan’dan geldiğini belirten Sezgin, “BDP bu öneriyi değerlendirebilir ama kararı kendi karar mercilerinde vermeli, her kararı bir yere onaylatmak durumunda olmamalıdır” dedi.

“Öcalan BDP’yi tasfiye mi ediyor” iddiasını yanıtlayan Sezgin şöyle konuştu:

“BDP artık güçlü bir parti. Milyonlarca oyun temsilcisi, yasal bir parti olarak Mecliste’dir. Partinin ileri gelenlerini tasfiye etmek kolay değil, daha önceki partilerin başkanları Meclis’te değillerdi artık durum farklı.”