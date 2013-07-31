Öcalan'ın yerel seçim için HDP önerisi BDP'yi böldü iddiası

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan’dan oluşan BDP heyeti, 21 Temmuz 2013’te İmralı’ya giderek, Abdullah Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede Öcalan, heyet üyelerine yerel seçimlere sol kesimlerin de temsil edildiği HDP çatısı altında girilmesini önererek, BDP milletvekillerinin HDP’ye geçebileceğini söyledi ve bunun tartışılmasını istedi.

Rifat Başaran'ın Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Öcalan'ın bu sözleri üzerine BDP Meclis grubu ve Merkez Yürütme Kurulu önceki gün olağanüstü gündemle BDP Genel Merkezi’nde toplandı. Bu toplantıda Öcalan ile yapılan görüşme ve Öcalan’ın önerisi ele alındı.

Seçimlere HDP çatısı altında girilmesi ve bazı milletvekillerinin bu partiye geçmesi önerisi BDP’yi böldü. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak’ın da yeraldığı bir grup yerel seçimlere “HDP çatısı altında girmenin mümkün” olduğunu savunurken, farklı bir grup 60 ilde HDP, BDP’nin güçlü olduğu 21 ilde ise BDP adı altında yerel seçimlere girilebileceğini savundu.

Aynı grup, böylece HDP’nin alacağı oyların da ortaya çıkabileceğini ve genel seçimlere HDP çatısı altında girilebileceğini öne sürdü.

Bir başka grup ise HDP’nin TBMM çatısı altında temsili için, ilk olarak Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Ertuğrul Kürkçü, Erol Dora ve Sebahat Tuncel’in bu partiye geçmesi, yerel seçimlere doğru da diğer BDP milletvekillerinin HDP’ye katılarak TBMM’de grup oluşturulması görüşünü savundu. Toplantıda tartışmanın zaman zaman hararetlendiği ve seslerin yükseldiği de öğrenildi.

Eşbaşkanlar değişecek

Bu proje çerçevesinde HDP’nin yakın zamanda olağanüstü kongre toplayarak şu anda eşbaşkanlık görevini sürdüren Fatma Gök ve Yavuz Önen yerine Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel’in seçilmesi de gündeme geldi. Öcalan’ın basına yansıyan görüşme notlarında da HDP Eşbaşkanları Önen ve Gök’ün değiştirilmesi ve eşbaşkanlardan birinin Türk kökenli olması önerisi dikkat çekmişti. Tartışmanın ağustos sonuna kadar netleşmesi beklenirken, Öcalan’ın önerisinin HDP’nin yetkili kurullarında da ele alınacağı öğrenildi.