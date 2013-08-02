Öcalan'ın istediği 'sol parti', BDP ile HDP'nin birleşmesiyle mi kurulacak?

Abdullah Öcalan’ın İmralı’ya giden BDP heyetlerine daha önce sözünü ettiği “Türkiye’yi kucaklayacak sol parti” için start verildi. Yeni parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) olacak. Buna göre BDP, HDP ile birleşecek. Ancak projeye itirazlar var. BDP’liler yerel seçimlere az kaldığını, HDP’nin bu kadar kısa sürede Kürt illerinde tanıtımının yapılamayacağını söyleyerek Kürt illerinde BDP ile seçime girilmesini istiyor.

Bazı sol partiler ile sivil toplum örgütlerini ve değişik etnik, dini grupları çatısı altında toplayan HDP, 17-18 ağustosta ilk kongresini toplayarak kurucu eşbaşkanlar Fatma Gök ve Yavuz Önen yerine yeni yönetimini belirleyecek. BDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel’in eşbaşkanlığa seçilebileceği konuşuluyor.

Projeyle ilgili değerlendirmeler şöyle:



'Buna gerek yok'



Agos gazetesi yazarı Pakrat Estukyan: “Teorik olarak çok doğru bildiğim hareketin, siyasette aynı etkiye sahip olup olamayacağına emin değilim. HDK hareketinin hitap ettiği halklar nezdinde gereken yankıyı yaratamadığı kanaatindeyim. BDP, parti olarak zaten son derece tutarlı bir çizgide gitmekteydi. Buna gerek olmadığı kanaatindeyim.”

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel: “BDP ve HDK birleşip HDP olursa BDP’nin daha çok bir Türkiye partisi olmasını sağlar. Oluşum HDP’nin oylarını artırır ancak o kadar çok artış sağlamaz. Ancak oluşum bir Kürt partisi yerine daha çok bir Türkiye partisi imajını verir. Bu da meşruiyet açısından iyidir ve sorunun çözümünü kolaylaştırır.”



Müslümanlar da olmalı



Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyesi Ferdan Ergut: “Bütün örgütlerin kendilerini lağvedip tek bir çatı altında birleşip birleşemeyeceklerini tartışmanın erken olduğunu düşünüyorum. Ama seçimlerde bu ittifakın olması gerekiyor. Hem coğrafik olarak hem de siyaseten bir Türkiye partisi kimliğine sahip olmalıdır. HDP’nin içerisinde Müslüman demokratlara da ulaşmak gerekiyor.”

BDP Milletvekili Sebahat Tuncel: “Daha önce yaşanan olumsuz deneyimler HDK’nın kongre olarak kalmasının daha doğru olacağını düşündürttü. Ancak partinin ortak bir çatıyla seçimlere girme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de fikrimizi değiştirerek seçimler için hazırlıklara başladık. Partinin kuruluş dilekçesini verdik. Seçimlere nasıl girelim tartışması var, bu tartışma devam ediyor. Kesinleşmiş bir karar yok.”