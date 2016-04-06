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Ekonomi

BDDK'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

"Kurumumuz tarafından vatandaşlarımız telefonla aranmamakta ve kişisel nitelikli bilgiler hiçbir şekil talep edilmemektedir"

06 Nisan 2016 15:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyararak, vatandaşları telefonla arayarak çeşitli vaadlerle bilgi isteyenlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yapılan açıklamada, kendilerini BDDK personeli ya da yetkili bir personel olarak tanıtan kişilerden gelen bilgi paylaşımı talebinin dikkate alınmaması gerektiği ve kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde, Kurumumuza ulaşan şikayetler ve basın yayın organlarında yer alan haberlerden, kendilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personeli, Türkiye Bankalar Birliği çalışanı, danışmanlık şirketi yetkilisi, banka/sigorta yetkilisi, polis veya avukat vb. olarak tanıtan kişilerin, banka müşterilerine çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşarak bankacılık ürünlerine ait masraf ve komisyonlar ile kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacakları, ödül verecekleri, para iadesi yapacakları, banka hesaplarında sorun olduğunu söyleyerek bu sorunları giderecekleri vb. vaadlerde bulundukları anlaşılmıştır.

Bu suretle veya başka herhangi bir suretle banka müşterilerinin kişisel bilgilerini temin eden kişilerin haksız kazanç sağlama yoluna gitmeyi amaçladıkları görülmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki Kurumumuz tarafından vatandaşlarımız telefonla aranmamakta ve vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerinde kullandıkları kişisel nitelikli bilgiler hiçbir şekil ve surette talep edilmemektedir.

Bu itibarla, herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından kendilerini BDDK personeli veya yukarıda bahsi geçen diğer kurum/kuruluş personellerinden biri olarak tanıtarak kişisel bilgileri veya cep telefonuna gönderilen şifreyi talep eden şahıslara itibar edilmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmamasını teminen kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özen gösterilmelidir"  

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