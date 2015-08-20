BDDK: EFT ücretleri konusunda çalışma içindeyiz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, EFT ücretlerinde sorunlu gördükleri birtakım konularda çalışma başlattıklarını bildirdi. Akben, "Bankalarımız ticari müesseselerdir, para kazanmaları ve yaptıkları hizmetlerin karşılığını almaları gerekiyor fakat bunların fahiş tutarlarda olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Bankaların hizmet gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, EFT ücretlerinin gündemlerinde olduğunu belirterek, “EFT ücretleri gündemimizde. Türkiye Bankalar Birliği ile onu çalışıyoruz. EFT ücretlerinden ne alınıyor, maliyeti ne, niye böyle alınıyor? Sorunlu gördüğümüz alanlarla ilgili birtakım çalışmalar içindeyiz. Oradaki dosya masrafı üzerinde zaten belirli bir oran üzerinde anlaşılmıştı. Bunları yapmayan bankalarımız var mı? Zaten biz onları tespit ettiğimiz zaman cezalarını veriyoruz."

‘Bankalara 3 milyar ceza’

Bu bağlamda, bu yılın ilk 6 ayında denetim faaliyetleri kapsamında birçok bankaya, tüketici şikâyetlerinden, kurallara uymamaktan dolayı 3 milyar liranın üzerinde idari para cezası verdiklerini ifade eden Akben, "Bu alan denetimsiz değil. Bankalar, aynı suçu bir daha işlediklerinde tavandan ceza yemeye başlıyorlar. Onun için onlar da bunu yapmamaya özen gösteriyorlar. Burada proaktif bir yapıdan bahsediyoruz. Her gün yeni bir ürün, yeni bir alan çıkıyor ama burada artık bir yola girildi" dedi.

Akben, konuya ilişkin kimsede, "Bunlar istediklerini yapıyorlar, kimse de sesini çıkarmıyor" diye bir algının oluşmaması gerektiğini dile getirerek, sistemin gerek BDDK gerekse de diğer kuruluşlar tarafından takip edildiğini ve yasalar çerçevesinde gereken cezaların uygulandığını bildirdi.

'Fahiş tutarlar istemiyoruz'

Gerek bankaların gerekse de tüketicilerin bu konuda bir hakkaniyet ölçüsünde, doğru bir yerde buluşmasını beklediklerini dile getiren Akben, "Bankalarımız ticari müesseselerdir, para kazanmaları ve yaptıkları hizmetlerin karşılığını almaları gerekiyor fakat bunların fahiş tutarlarda olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Söz konusu çalışma neticesinde bazı noktalarda anlaşıldığına ancak her geçen gün farklı ürünlerin, farklı durumların ortaya çıktığına işaret eden Akben, "Bizde de zaten tüketicilerin şikâyetlerinin değerlendirildiği bir daire başkanlığımız var. Buraya her gün birçok şikâyet geliyor ve biz bunları değerlendiriyoruz" dedi.

'Hukuk büroları spekülasyon yaratıyor'

Akben, bu alanı speküle eden bazı hukuk bürolarının, "Biz şu kadar tahsilat yaparız, şunu yaparız" diye çalıştıklarına işaret ederek, bu alanın da düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Mehmet Ali Akben, şubesiz bankacılığın yaygınlaşmasıyla maliyetlerin de düşeceğini belirterek, "Bankaların en büyük maliyetleri teknoloji yatırımları, şube kiraları ve personel giderleri. Şubesiz bankacılık yaygınlaşıp, şube ve personel giderleri azaldığında bankaların bu ücretleri de daha düşük olacak" diye konuştu.