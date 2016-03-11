BDDK Başkanı: Tüketici kredisine üst limit geliyor, vatandaşın borç yükü altında ezilmesini önleyeceğiz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, tüketici kredilerine de kredi kartlarında olduğu gibi üst limit getirileceğini açıkladı. Gelirin 3 veya 4 katı kadar kredi alınabilmesi görüşünün kurulda ağırlık kazandığını söyleyen Akbel, "Vatandaşın borç yükü altında ezilmesini önlemek için tavan getiriyoruz, kredi katlarına getirilen gelirin 4 katı limit sınırlaması tüketici ve otomobil kredilerinde de gelirin 3 veya 4 katı şeklinde uygulanabilecek." dedi.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Hükümet, tüketici kredilerine de kredi kartlarında olduğu gibi artan batık kredilere önlem almak, vatandaşın borç yükü altında ezilmesini önlemek için tavan getiriyor. Konut kredisi ise düzenleme dışı kalacak. Yani konutta şimdiki sistem olduğu gibi sürecek, herhangi bir gelir tavanı uygulanmayacak. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, tüketici kredisi limitlerinde gelir bazlı sisteme geçiş çalışmalarının sürdüğünü belirterek otomobil ve tüketici kredilerinde gelirin 3 katı limit getirilmesi görüşünün ağırlık kazandığını söyledi. Akben, limitin şirketler için özkaynağın 4 katı olarak uygulanan ticari kredilerde olduğu gibi gelirin 4 katına kadar da çıkabileceğini ifade ederek, “Arkadaşlar teknik çalışmalarını sürdürüyorlar. Uygun karar, çalışmanın ardından belli olacak” dedi.

Sadece maaş değil tüm gelirler

Ancak gelirin 3 ya da 4 katı söylemi maaşın 3-4 katı kredi kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Akben, Türkiye’de ücretlerin dışında vatandaşın başka gelirlerinin de olduğunu belirterek şimdi bu gelirlerin de dikkate alınacağı bir model üzerinde çalışma yürüttüklerini kaydetti. BDDK, kredi kartında da gelirin 4 katı kadar limit imkânı veriyor.

Bozuk para yerine temassız kart gelecek

Akben, şifresiz olarak kullanılan temassız kartların güvenlikleriyle ilgili sorunların gündeme geldiğini aktarırken, bu sorunların da çözülmesini istediklerini ifade etti. Temassız kartların 35-40 TL gibi limitlerle otobüslerde ödeme yapmak için çıkarıldığını anımsatan Akben, “Önümüzdeki yıllarda hiç bozuk para ya da küçük para taşınmadan böyle kartlar kullanılacak. Takside, dolmuşta bunlar kullanılacak. Bu noktaya gelecek” dedi.

Aidatsız kartın limiti yükselecek

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci’nin gündeme getirdiği, aidat ödenmeyen ve taksit özelliği de olmayan yalın kartlara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akben, yalın kartlarda limit sorunu olduğunu ve bu limitin ne kadar genişleyebileceğiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Yalın kartların ciddi şekilde yaygınlaştığını anlatan Akben, “Konu tam şekillenmiş değil. Ancak limitleri için yasal bir sınır da yok. Çok limitli yapılırsa da diğer kartların durumuna düşer. Ancak küçük limitlerle olmaz” dedi. Akben, bankaların da limitlerin artmasına destek vereceğini savunarak, “Limit de gelire göre olacak. Harcanan para sınırsız değil ve tamamı bizim değil. Ben de ücretli çalışanım. Dikkat etmemiz lazım” diye konuştu. Akben, Bakan Tüfenkci’nin gündeme getirdiği yalın karta taksit uygulanması konusunu ise henüz çalışmadıklarını söyledi.