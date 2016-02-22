BDDK, bankaların krediler için ayırdığı karşılık oranlarını değiştirdi

BDDK, cuma akşamı yaptığı bir değişiklikle 2017'den geçerli olmak üzere bankaların standart nitelikteki krediler için ayırdığı genel karşılık oranlarını yüzde 1, yakın izleme kapsamındaki kredilerde ise yüzde 2 olarak belirledi.

Bu oranlar halen tüketici krediler ve kredi kartlar için yüzde 4 ve bu kapsamdaki ikinci gruptaki krediler için yüzde 8 olarak uygulanıyor.

Business HT'nin haberine göre, BDDK söz konusu oranları UFRS 9 standardını uygulamayan ve BDDK’dan izin alan bankalar için 2018'den sonra yüzde 1,5 ve yüzde 3 olarak belirledi.

Bununla birlikte UFRS 9 standardı 2018’den itibaren geçerli olacak ve bankalar buna göre kendi içlerinde hesapladıkları temerrüt riskine göre genel karşılık ayıracaklar.

Analistler, BDDK'nın bu taslağının zamanlama anlamında bankaların beklentilerinden farklı olduğunu dolayısıyla sınırlı da olsa negatif olarak algılanabileceğini belirtti.

İş Yatırım bugün yayınladığı notunda değişiklikler 2017'den itibaren geçerli olacağına ve 2017 banka karlılıklarını olumlu etkileyeceğine dikkat çekerken 2018 ve sonrası için 2017 oranlarına göre bir miktar daha yüksek genel karşılık oranları bir miktar da kapsamı genişleyerek ayrılacağını belirtti. Kurum bu anlamda yapılan değişikliklerin beklentilerin bir miktar altında olduğunu belirtti. Kurumdan yapılan analizde, "Bizim tahminlerimizde herhangi bir genel karşılık gevşemesi yer almıyor. Beklentilerin altında kalan bir düzenleme olduğu için hafif negatif algılanabilir ama yüzde 4-8 gibi oranların ortadan kalkmasını da olumlu buluyoruz. Daha önce tüketici kredilerinin toplam içerisindeki payının %25 sınırı altına gerilemesi nedeniyle ilgili karşılıkları serbest bırakan Halkbank dışında tüm büyük bankaların olumlu etkileneceğini (özellikle 2017 karları için) söyleyebiliriz" değerlendirmesi yaptı.

Ak Yatırım analisti Hakan Aygün de 2016 için Yapı Kredi, Vakıfbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'nın bu değişikliklerden fayda sağlayacağını, hali hazırda yüzde 1 karşılık uygulayan Halkbank ve TSKB'nin diğer yılda da avantajlı pozisyonunu devam ettirebileceğini belirtti.

Cuma akşamı açıklanan değişiklikler sonrasında haftanın ilk işlem gününde banka hisselerinde fiyatlama ise pozitif görüldü. TSİ 10:20 itibariyle bankacılık endeksi yüzde 1,5 prim yaparak, endeksin hafif üzerinde artış gösterdi.

Deniz Yatırım analisti Sadrettin Bağcı, düzenlemelerin bankalar üzerinde hafif bir negatif etki getirmesini beklediklerini fakat bu etkinin görülmediğini söyledi. Bağcı, bu durumu şöyle analiz etti: "Söz konusu düzenlemeler 2017'de etkisini gösterecek. 2016'da ise karların bazı etkisi ile kötü gelmemesi bekleniyor. Dolayısıyla düzenlemelerin 2017'de gelecek olması negatif bir etki yaratmadı"