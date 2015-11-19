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Ekonomi

BDDK Başkanı: Faizsiz tüketici finansman şirketlerine ihtiyaç var

"Özel sektörün katılım bankacılığına teveccüh göstermiyor"

19 Kasım 2015 19:02

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, faizsiz esasa göre çalışan tüketici finansman şirketlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, sistemin müsait olduğunu, burada bir açılım sağlanabileceğini söyledi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; BDDK olarak Türkiye'de bu sistemin büyümesi ve dünyaya bir model oluşturması açısından gereken düzenlemeleri yapacaklarını anlatan Akben, "Fetva kurulları BDDK bünyesinde mi olmalı?...Şu an Katılım Bankaları Birliği bünyesinde olması planlandı ama  şart değil, değerlendirilir. Hangi tarafta olmasının daha sağlam ve daha doğru tanımlanmasını mevzuat çerçevesinde dikkate alırız" şeklinde konuştu. 

Akben, bu konuda herkesin sunacağı görüş ve katkıya açık olduklarının altını çizdi. 

Şu andaki mevcut katılım bankacılığı sisteminin bankalar kanunu içerisinde yer alan tariflerinin bir takım sıkıntılar içerdiğinin farkında olduklarını vurgulayan Akben, "Onların da düzenlenmesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sistemin Türkiye ekonomisi içerisinde ve dünya ölçeğinde önemli yerlere geleceğine inanıyoruz." dedi.

 

"Özel sektörün katılım bankacılığına teveccüh göstermiyor" 

 

Özel sektörün katılım bankacılığına teveccüh göstermediğine dikkati çeken Akben, sözlerine şöyle devam etti: 

"Sermaye sahiplerimiz, birikim sahiplerimiz bu alana teveccüh göstermiyor. Ziraat Katılım, Halk Katılım ve Vakıf Katılım gibi devlet artık bu alanda üzerine düşen vazifeyi yapıyor. BDDK olarak konunun geliştirilmesinde üzerimize düşen vazifeyi yapacağız ama oralarda çalışan arkadaşlarımızdan istediğim bu sistem taklitçi bir sistem olmamalı. Kendi kuralları içerisinde büyüyen, kendi kurallarını oluşturmuş bir sistem olarak yürütülmeli." 

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