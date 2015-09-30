Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç: İslami ürünlerin sayısını arttırmayı destekliyorum

Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Ulussever'in İslami finans üzerine sarf ettiği sözlerin sorulması üzerine, borsada İslami ürünlerin sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaları, kendisinin de desteklediğini söyleyerek, "'Acaba Türkiye'de İslami finansı destekleyecek, İslami Finans ürünlerinin borsada daha fazla işlem görmesine ön ayak olacak bir çalışma içerisine girebilir miyiz?' dedik” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, finans editörleriyle düzenlediği genel durum toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dinç, Borsa İstanbul'un halka arzına ilişkin, "Halka arzda 2016'nın 2. çeyreği bizim için biraz zor gözüküyor ama eğer seçimlerden sonra hükümet bizden bunu ister, 'Çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi istiyoruz' derlerse, bunu yapacak kapasitemiz var. Bu tarih bizim için hala olası pencerelerden biri durumunda" dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Ulussever'in "İslami Ekonomi ve Finans 2015 Sempozyumu"nda İslami Finans'a ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Dinç, Ulussever'in bu alanda uzmanlığı bulunduğunu ve üniversitede yıllarca ders verdiğini söyledi. Dinç, dünyada İslami Finans'ın borsalar açısından da giderek öne çıkan gelir alanlarından biri olduğuna işaret ederek, "Biz de 'Acaba Türkiye'de İslami Finans'ı destekleyecek, İslami Finans ürünlerinin borsada daha fazla işlem görmesine ön ayak olacak bir çalışma içerisine girebilir miyiz?' dedik. Konu hakkındaki tecrübesi ve uzmanlığıyla bunu da Talat Bey'den bekledik. Kendisi bu konuda çalışmalara başladı, o konferansta bunu gündeme getirdi ve bu konudaki çalışmalara vurgu yapmak istedi" diye konuştu.

"İslami ürünlerin sayısı arttırmalı"

Borsada İslami ürünlerin sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaları, kendisinin de desteklediğini vurgulayan Dinç, "Biz borsanın, finansal süpermarket gibi değerlendirilmesini istiyoruz. Her türlü ürünün yer aldığı, çeşitliliğin en had safhada olduğu ve isteyenin istediği ürünü bulabildiği bir süpermarket olmasını istiyoruz" değerlendirmelerini yaptı.

Borsa İstanbul'un halka arz edilmesine ilişki de değerlendirmelerde bulunan Dinç, daha önce halka arzda Borsa İstanbul olarak 2016'nın 2. çeyreğini hedeflediklerini anımsattı. Dinç,Türkiye'de yeni bir seçim dönemine girildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Şu anda 1 Kasım'dan sonra yeni bir Bakanlar Kurulu oluşacak. Borsa İstanbul'un halka arzında her ne kadar Borsa İstanbul yetkilendirilmiş olsa da hem halka arz edilecek miktar, hem de halka arzın değeri konusunda Bakanlar Kurulu'yla yakın bir çerçevede çalışma yapmamız gerek. Çünkü nihai kararı verecek olan onlardır.

Bakanlar Kurulu da Borsa İstanbul'un halka arz değerini onaylayacak olan merci. Halka arzda 2016'nın 2. çeyreği bizim için biraz zor gözüküyor ama eğer seçimlerden sonra hükümet bizden bunu ister, 'Çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi istiyoruz' derlerse, bunu yapacak kapasitemiz var. Bu tarih bizim için hala olası pencerelerden biri durumunda"

"Halka arzdan gelecek para kamuya gidecek"

Borsa İstanbul'un halka arzını finansal ihtiyaçtan dolayı yapmadıklarını vurgulayan Dinç, dünyada gelişmiş borsaların tamamının halka açık şirketler haline geldiğini, kendilerinin de Borsa İstanbul'u karlılık hedefine sahip, rasyonel hareket eden ve dünya borsalarıyla yarışacak bir noktaya taşımak istediklerini dile getirdi. Dinç, Borsa İstanbul'un halka arzından gelecek paranın kamuya gireceğini belirterek, bu nedenle de maksimum değeri yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Dünya borsalarında volatilitenin (oynaklık) yaşandığı bir dönemden geçildiğini ve halka arz açısından çarpanların düştüğünü bildiren Dinç, şöyle devam etti:

"Zamanlama çok önemli"

"Biz de kendi açımızdan halka arz ederken Borsa İstanbul'un değerini maksimize edebileceğimiz ve kamuya gidecek miktarın en yükseğini tutturabileceğimiz bir noktayı yakalamak istiyoruz. Burada zamanlama çok önemli. Bizim açımızdan halka arzda 2016 yılının 2. çeyreği muhakkak yakalanması gereken bir hedef olmaktan ziyade, pencerelerden biri haline gelmiştir. Daha önce 2. çeyrek gibi bir kararlılığımız varken, şimdi başka pencereleri de değerlendirmek istiyoruz. 'Daha büyük çarpanlar üzerinden halka arz etme imkanı varken, neden onu yakalamayalım?' diye bir düşüncemiz var. Önümüzdeki yıl, uygun zaman olduğunu düşünür ve çarpanın yukarıda olduğunu görürsek, o zaman doğru zamanı yakalamış olacağız."