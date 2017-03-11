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Politika

BBP Yüksek İstişare Kurulu üyesi istifa etti

"Partimizin son kararında görüş ve tavsiyelerimin etkili olmadığını müşahede ediyorum"

11 Mart 2017 00:58

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin referandum kararını “Evet” olarak açıklamasının ardından parti içindeki çatlak büyüyor.

İl teşkilatlarının Destici'ye bayrak çekmesinin ardından bir kriz de Yüksek İstişare Kurulu'nda yaşandı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, "Partimizin son kararında görüş ve tavsiyelerimin etkili olmadığını müşahade ediyorum" diyen Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavuncu, BBP Genel Başkanlığı'na gönderdiği dilekçe ile partideki görevinden istifa etti.

İşte Kavuncu'nun istifa açıklaması:

Büyük Birlik Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesiyim. Partimizin son kararında görüş ve tavsiyelerimin etkili olmadığını müşahede ediyorum. Faydalı olmadığım bir makamda fuzuli şagil olmak yerine Genel Başkan Mustafa Destici’nin ve Partimiz Genel Merkez Yönetiminin oraya kendileri için daha faydalı olacak birilerini tensip etmelerine imkan bırakmam gerektiğini düşünüyor ve bu sebeple Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğinden istifa ediyorum. Bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim.

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