BBP: Referandumda "Evet" diyeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifine "Evet" deme kararı aldığını açıkladı. "Partimiz hükümet sistemi değişikliğinin dışında kalmama kararı almıştır" diyen Destici, "Referandumda 'Evet' diyeceğiz" ifadesini kullandı. Destici, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin "Evet" kararı vermelerinde etkili olduğunu söyledi.

Destici, sosyal medya hesabında "Sistemlerin getireceği olumsuz sonuçların telafisi mümkündür. Lâkin Devletin,milletin bekası tehlikeye girerse telafisi olmaz. Bunun için 'evet" paylaşımını yaptı.

Destici yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:

"Öncelikle kurucu liderimiz Muhsin başkanımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz çok önemli süreçlerden geçiyor ve bu süreçler içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Milletimizin ve devletimizin güçlü mukavemeti ile bu kalkışmayı da atlattık. Biz Büyük Birlik Partisi olarak istişare ile kurulmuş ve tüm önemli kararlarını istişare ile alan bir siyasi hareketiz. Bu süreçle ilgili de partimiz, biz sadece bir parti değiliz, bir siyasi hareketiz. Başta Merkez Yönetim Kurulumuz, parti üyelerimiz, Alperen Ocakları Genel Merkezimiz, Alperen Ocakları Teşkilatımız, hareketimizin içinden ve dışından insanlarla uzun bir istişare süreci geçirdik. 'Evet' çıkarsa Türkiye ne ile karşı karşıya kalır, 'hayır' çıkarsa neler olur, bütün bunların muhasebesini yaptıktan sonra bir karar aldık. Büyük Birlik Partisi, kuruluş mayasından kurucu liderinden ve kurulduğu bugüne kadar devletin ve milletin yanında olan buyuk ve köklü bir siyasi partidir. Büyük Türk milletinin ve herkesin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin sonuna kadar yanındayız. Hükümet sisteminin, değişikliğinin dışında kalmaması gerektiği kararlaştırılmıştır. Biz bu süreçte kararımızı oluştururken partimizin geleceğini düşünmedik. Devletin ve miletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz.

"Erdoğan'la yaptığımız görüşmenin etkisi oldu"

Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmenin sonuca etkisi olmadı' diyemeyiz. Mutlaka etkisi oldu ama yüksek düzeyde olduğunu da söyleyemeyiz. Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde devletin bir beka tehlikesiyle milletin birliğinin, ülkenin varlığının bu şartlarda büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı düşüncesini aldık. Bize devletimizin bekasının, ülkemizin varlığının ve milletimizin birliğinin yanında olmak düşüyordu. Biz, devletin, vatanın ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda kendisini feda edebilecek idealist insanlarız, bir siyasi hareketiz. Bu kararımızı verirken, bu süreç etkili olmuştur, bu yönüyle etkili olmuştur."

Destici, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur ise anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir" demişti.

Öznur "Şahsi fikrimdir" diyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Askeri darbe yapıp ülkenin başına geçen cuntanın şefi Kenan Evren de 1982 Anayasası'nın propaganda sürecinde benzer bir yöntem izlemişti. Alperenlik oportünizm değil itirazdır! ve sisteme muhalifliktir. Askeri vesayete, bürokratik vesayetlere karşı olduğumuz gibi parti vesayetine de, yargı vesayetine de, parti devletine de karşıyız.BBP tarihi boyunca adaletsizliklere, haksızlıklara hep karşı çıkmıştır. Vesayetten ve güçten yana değil, milletten taraf olmuştur. Bugün de yarın da hep böyle olacaktır. Çare otoriterleşme değil, daha fazla demokratikleşme. Açıklık ve demokrasidir"