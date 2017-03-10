BBP'de 'referandum' çatlağı

Halk oylamasına 16 Nisan'da sunulacak anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) kanadından farklı açıklamalar geldi. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, anayasa değişikliği paketine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir" derken, Genel Başkanı Mustafa Destici ise referandumda "Evet" oyu vereceklerini açıkladı.

Eski BBP milletvekili Ökkeş Şendiller de, "Destici'nin 'evet' kararı kendini bağlar" dedi. "Hayır" oyu vereceklerini ifade eden Şendiller, Destici'nin bu kararla Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirasına sahip çıkmadığını savundu.

Şendiller, BBP'nin resmi internet sitesinde yer alan "Tarihçe" bölümünde şöyle anılıyor:

"7 Temmuz 1992 Pazar günü saat 14.00'da Ankara'da Maltepe Düğün Salonu'nda, Muhsin Yazıcıoğlu, Ökkeş Şendiller, İsmet Gür, Saffet Topaktas, Ahmet Özdemir, ve Esat Bütün'ün içinde yer aldığı 6 milletvekili, başkanlık divani üyeleri, birçok il, ilçe ve belde teşkilat başkanları, üst düzey yöneticileri, Bizim Ocak Dergisi'ni çıkartan kadro ve Türkiye'nin bir çok yerinde bulunan Bizim Ocak Dergisi temsilcilerinin de istifasıyla başlayan Muhsin Yazıcıoğlu önderliğindeki hareket, binlerce ülkücünün katılımıyla MÇP'den ve Bizim Ocak'tan ayrıldıklarını bir bildiri ile istifa kararları açıklandı"

"Genel başkanı kaybettik, hükümsüzdür"

BBP Sivas İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında, Genel Başkan Mustafa Destici'nin 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu kullanacaklarına yönelik açıklamasına tepki gösterildi. İl başkanlığından yapılan açıklamada "BBP Genel Başkanı Destici'yi kaybettik. Hükümsüzdür" dendi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas, partinin "baba ocağı" olarak anılıyor.

"Toplantıda 'hayır' kararı çıkmıştı"

Halk Tv’de yayınlanan “Yazı İşleri” programına katılan BBP Maraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, açıklanan tavrı ‘ihanet’ olarak nitelendirdi. Bütün il başkanlarının kanaatlerini kamuoyu ile paylaşacağını söyleyen Kızıldağ, parti içindeki istişarelerde yüzde 98’lik kesimin ‘Hayır’ dediğini savundu.

Kızıldağ şunları söyledi:

“Genel Başkan’ın şahsi açıklamasıdır. Çünkü yaklaşık 45 gündür partimiz bir istişare sürecinden geçmektedir. Partimizin kadın kolları, Alperen Ocakları, Yüksek İstişare Kurulu, Kurucular Kurulu, MKYK’sı, il başkanları toplantıları yapıldı. En son çıkan sonucun toplamı yüzde 98’lik dilimin ‘Hayır’, geriye kalan yüzde 2’lik dilim de ‘Kavganın ortağı olmayalım, sandıkta da ‘Hayır’ verelim, ancak tabanı serbest bırakalım’ düşüncesindeydi. En makul ve makbul açıklama, partinin yüzde 98’lik diliminin dediği ‘Hayır’dı. Kaldı ki bize toplantıda ‘Bu parti tek adam partisi değildir, istişareden çıkan sonucun dışında bir açıklama yapmam’ diyen sayın genel başkan bu düşüncesinin tam tersinde bir açıklama yapmıştır ki, bu da Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını, BBP’ye gönül vermiş insanları ziyadesiyle üzmüştür"

"Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz"

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, üç gün önce (7 mart 2017) "Şahsi fikrimdir" diyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Askeri darbe yapıp ülkenin başına geçen cuntanın şefi Kenan Evren de 1982 Anayasası'nın propaganda sürecinde benzer bir yöntem izlemişti. Alperenlik oportünizm değil itirazdır! ve sisteme muhalifliktir. Askeri vesayete, bürokratik vesayetlere karşı olduğumuz gibi parti vesayetine de, yargı vesayetine de, parti devletine de karşıyız. BBP tarihi boyunca adaletsizliklere, haksızlıklara hep karşı çıkmıştır. Vesayetten ve güçten yana değil, milletten taraf olmuştur. Bugün de yarın da hep böyle olacaktır. Çare otoriterleşme değil, daha fazla demokratikleşme. Açıklık ve demokrasidir"

"Partimizin referandum ile ilgili kararını, istişareler tamamlandıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici açıklayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı: Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz

Destici: Sistem değişikliğinin

dışında kalmak istemiyoruz

Partisinin referandum kararını bugün (10 Mart 2017) açıklayan Mustafa Destici ise, sistem değişikliğinin dışında kalmak istemediklerini belirterek, "Referandumda 'Evet' oyu kullanacağız" dedi.

Destici, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Destici, sosyal medya hesabında "Sistemlerin getireceği olumsuz sonuçların telafisi mümkündür.Lâkin Devletin,milletin bekası tehlikeye girerse telafisi olmaz. Bunun için 'evet" paylaşımını yaptı.