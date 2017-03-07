BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı: Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir" dedi.

Öznur, daha sonra bu görüşlerin şahsi olduğunu söylerken, asıl referandum kararının BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından açıklanacağını ifade etti.

"Kabul etmiyoruz"

"Türkiye, Erdoğan ve AKP'lilerin izlediği propaganda yöntemine yabancı değil" diyen Öznur, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri darbe yapıp ülkenin başına geçen cuntanın şefi Kenan Evren de 1982 Anayasası'nın propaganda sürecinde benzer bir yöntem izlemişti.

"Alperenlik oportünizm değil itirazdır! ve sisteme muhalifliktir. Askeri vesayete, bürokratik vesayetlere karşı olduğumuz gibi parti vesayetine de, yargı vesayetine de, parti devletine de karşıyız.

"BBP tarihi boyunca adaletsizliklere, haksızlıklara hep karşı çıkmıştır. Vesayetten ve güçten yana değil, milletten taraf olmuştur. Bugün de yarın da hep böyle olacaktır. Çare otoriterleşme değil, daha fazla demokratikleşme. Açıklık ve demokrasidir."

Yeni açıklama: Şahsi fikrimi paylaştım

Öznur, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, BBP'nin halk oylamasında "Hayır" diyeceğine ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

4 Mart 2017 Cumartesi günü Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde ülke ve dünya meseleleri ile ilgili bir basın toplantısı yaptığını ifade eden Öznur, şunları söyledi:

"Konuşmamda, Barzani'nin Türkiye ziyareti ve asılan sözde bayrağı ve ona gösterilen muameleyi kınadım ve tenkit ettim. Fırat Kalkanı Harekatı'nın milli güvenliğimiz açısından önemini vurguladım. Zaten millet olarak devletimizin yanındayız. Teröre karşı yapılan mücadeleyi desteklediğimizi söyledim. Anayasa değişikliği ile ilgili şahsi fikrimi ve görüşlerimi paylaştım."

Öznur, açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimizin referandum ile ilgili kararını, istişareler tamamlandıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici açıklayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."