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BDDK Başkan Yardımcısı Ozan Cangürel ile iki daire başkanı görevinden alındı

Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmesi kaydının yayınlanmasının ardından BDDK Başkan Yardımcısı Ozan Cangürel ile iki daire başkanı görevinden alındı

17 Ocak 2014 18:19

Fethullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının yayınlanmasının ardından BDDK içinde Gülen Cemaatinin adamları olduğu iddası ile ilgili başlatılan incelemenin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Ozan Cangürel ile iki daire başkanı görevinden alındı. 

Reuters'e bilgi veren bir yetkili, "Başkan Yardımcısı Cangürel'in yanı sıra Denetim Daire Başkanları Faik Akay ile Utku Tosun da dün akşam görevlerinden alındı" dedi. 

Yetkililer, görevden almalara dair herhangi bir gerekçe belirtmediler. Ancak BDDK, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Fethullah Gülen’e ait olduğu belirtilen telefon konuşmalarının ardından da gündeme gelmiş, kayıtlarda geçen bazı diyaloglar, "Gülen cemaatinin BDDK’da adamları olduğu” şeklinde yorumlanmıştı.

Bu yorumların medyaya yansımasının ardından kurum içinde de inceleme başlatılmış ve olayla ilgisi bulunan kişilerin görevden alınacakları belirtilmişti. 

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