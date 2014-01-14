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Fethullah Gülen'in avukatı: Ses kaydını haberleştirenleri dava edeceğiz

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, 'masum insanlara iftira atan bu illegal yapının ortaya çıkarılmasını' istedi

14 Ocak 2014 23:03

 

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, kanunsuz dinlemeye aracı olanlar ile yasalara aykırı dinleme haberi yapanlar hakkında yasal girişimde bulunacaklarını açıkladı.
Gülen'in avukatı tarafından yapılan açıklamada basına yansıyan ses kaydın yalanlanmadı.
Albayrak'ın açıklaması şöyle:
"Bazı internet sitelerinde ve gazetelerde 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve 'kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması' hükümlerini hiçe sayan yayınlar yapılmaktadır. Hukuken ve vicdanen sorumluluk yüklenebilecek hiçbir içeriğe sahip olmayan telefon konuşmasının illegal bir durummuş gibi yansıtılması en hafif ifadesiyle hak ve hukuk tanımamazlıktır.
Öncelikle şunu belirtelim ki, Türk Ceza Kanunu'nun 132. ve 133. maddelerine aykırı yayın yapan ve bu hukuksuzluğa aracı olanlar hakkında gerekli hukuki süreç derhal başlatılacaktır.
Müvekkilim tarafından yasa dışı dinleme iddiaları gündeme çıktığı andan itibaren her fırsatta sorumlularının tespit edilip yasal sürecin başlatılması gerektiği ifade edilmiş, ancak bu güne kadar somut bir adım atılmamıştır. Hukuki sürecin başlatılmaması nedeniyle de sorumlular dışarılarda aranmış ve soyut iddialarla masum insanlar karalanmaya çalışılmıştır.
Bugün görülmüştür ki gerek iç hukuku gerekse evrensel hukuk kurallarını hiçe sayan illegal bir yapı vardır. Bu illegal yapı, hayatının tamamı kamuoyu önünde geçmiş ve aynı yapının mağduru olmuş müvekkilimin şahsında ve camiada değil, dinleme yapma imkanına sahip ve yasayla koruma altına alınmış devlet kurumlarında aranmalıdır.
Daha önce de hukuksuz dinleme ve izleme yapıp bunları medya organlarında yayınlayarak insanları mağdur eden 'Ankara'nın karanlık dehlizlerindeki' bu illegal yapı şimdiye kadar ortaya çıkarılmamıştır. Bundan aldıkları cesaretle suç işlemeye devam etmekte ve hedef saptırmak için masum insanlara iftira atmaktadır.
Devletin bütün imkanlarına rağmen bu illegal yapıyı ortaya çıkarmayan sorumlular, bundan sonra işlenecek benzer suçlardan hukuken ve ahlaken sorumlu olacaklardır. Biz de bu suçun faillerinin bulunmasının takipçisi olacağız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımla."

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