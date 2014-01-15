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Emniyette görevden almalarda geniş çaplı yeni dalga

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çok sayıda personelin görev yerinin değiştirildiği iddia edildi

15 Ocak 2014 14:33

Yolsuzluk, rüşvet ve kara para operasyonun ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 50'ye yakın ilin kaçakçılık, mali, organize, asayiş, istihbarat ve terörle mücadele (TEM) şubelerinde yapılan görevden almalar Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ikinci kez gerçekleşti. 14 daire başkanı ve yardımcılarının ardından Kaçakçılık, Asayiş ve Güvenlik Daireleri’nde de kapsamlı görevden almalar yapıldığı iddia edildi.

Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre, Görevden alınan şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler çevre ilçe emniyet müdürlüklerine ve Elmadağ Polis Okulu’na gönderdi. Polis ve sivil memurlar, nerede görevlendirildiklerini öğrenmek isteyince bilgisayarlar aşırı yüklenme nedeniyle kilitlendi. Gelen ilk bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli 6 şube müdürü görevden alındı.

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