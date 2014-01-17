Görev yeri değiştirilen savcılar rapor alıp izne ayrıldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararı ile dün görev yerleri değiştirilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Fikret Seçen, Cihan Kansız, Ercan Şafak, Ali Göngör ile savcı Muammer Akkaş,10 gün süreli rapor alarak izne ayrıldılar.

İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Bir dönem Ergenekon soruşturmalarında görev alan Fikret Seçen, Cihan Kansız, Ercan Şafak ile Zekeriya Öz ile birlikte Dubai’ye giden Ali Güngör’ün tayini çıktı. İstanbul Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Gebze Savcılığı’nda savcı olarak görevlendirildi. Başsavcı Vekili Cihan Kansız Sakarya Savcılığı’na, Ercan Şafak da Kocaeli Savcılığı’na düz savcı olarak atandı. Başsavcı Vekili Ali Güngör’ün tayini ise yine savcı olarak Anadolu Savcılığı’na çıktı. Savcı Muammer Akkaş ise Tekirdağ'a atandı.