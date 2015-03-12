BBC: IŞİD Tikrit'te kimyasal silah kullandı

Irak hükümeti, Tikrit'te IŞİD'le çatışan Irak güçlerine karşı kullanılan bombalarda, az miktarda işlenmemiş kimyasalların kullanıldığını açıkladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, kendilerine Irak bomba imha ekipleri tarafından gösterilen videolarda, patlamanın ardından havaya turuncu bir duman bulutunun yükseldiğinin görüldüğünü aktardı. Bombalarda az miktarda klorin kullanıldığı ve bu miktarın açık havada öldürücü olmayacağı belirtiliyor.

Kimyasal silah uzmanları klorinin psikolojik etki yaratmak amacıyla kullanıldığını düşünüyor. BBC muhabiri Ahmet Maher de klorinli bombaların zarar vermekten çok korku yaratmak için patlatıldığı yorumunu yapıyor.

ABD Tikrit'ten memnun

Öte yandan ABD yönetimi, Iraklı güvenlik güçlerinin Tikrit'te IŞİD'e karşı sağladıkları başarılardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde bir soru üzerine, "Tikrit operasyonun IŞİD ile mücadele kapsamında asıl cephelerden biri olduğuna şüphe yok. Iraklı güvenlik güçlerinin ilerleme sağlamalarından memnuniyet duyuyoruz. Bu olumlu bir gelişme" diye konuştu.