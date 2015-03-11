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Dünya
Deutsche Welle

Irak Ordusu Tikrit'e girdi

Irak Ordusu ne pahasına olursa olsun Tikrit'i IŞİD'in elinden geri almaya kararlı. 30 bin askerin yer aldığı operasyonun Musul'u geri almak için de bir deneme olması amaçlanıyor.

11 Mart 2015 20:08


Irak Ordusu, bir haftadan uzun bir süredir IŞİD’in elindeki Tikrit kentini geri almaya çalışıyor. Ordudan yapılan açıklamaya göre, kentin bazı bölümleri yeniden kontrol altına alındı.

Irak Ordusu açıklamasında, Şii milislerle birlikte Tikrit'in kuzeyi ve batısında kontrolün ele geçirildiği bildirildi. Kadisiye'deki askeri hastanede ise yeniden Irak bayrağının dalgalandığı kaydedildi.

Açıklamada askerlerin ilerleyişinin, karşı savunmaya geçilmesi üzerine durdurulmak zorunda kalındığı, yollar ve binalardaki patlayıcıların da temizlenmesi gerektiği belirtildi.

Tikrit'in güneyinde ise askeri helikopterlerin IŞİD mevzilerine saldırdığı ancak henüz kara birliklerinin operasyon yapmadığı açıklandı.

Irak Ordusu ve ittifak ülkeleri salı günü El Alam kentini geri almayı başarmıştı.

Eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in doğum yeri olan Tikrit, başkent Bağdat'ın 170 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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