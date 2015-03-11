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Dünya

Irak ordusu, Tikrit'in merkezini ele geçirdi

Irak ordusunun, 10 gün önce başladığı Tikrit’i kurtarma operasyonunda ilerlediği ve kente girdiği açıklandı

11 Mart 2015 20:14

Irak ordusunun, Tikrit'i IŞİD'den kurtarmaya yönelik başladığı operasyon kapsamında kent merkezini ele geçirdiği bildirildi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Al Arabiya’da yer alan habere göre, Irak ordusu, Tikrit kent merkezinin IŞİD’den “özgürleştirildiğini” duyurdu.
AFP’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen Irak ordusundan üst düzey bir komutan, “Kadisiye’yi temizlemek için çalışmalar yapıyoruz. Kent merkezine yakın konumda bulunan Tikrit askeri hastanesini kontrolümüz altına aldık” dedi.

Komutan, “Yavaş hareket ediyoruz çünkü karada çatışmıyoruz; keskin nişancılar ve mayınlı araziyle yüzleşiyoruz” ifadesini kullandı.

Kentin doğusundaki Dicle Nehri üzerinde bulunan yakınlardaki tek köprü IŞİD tarafından Irak ordusunun ilerleyişini zorlaştırmak için yıkıldı. Irak ordusu mühendislik güçlerinin kentte IŞİD tarafından yerleştirilen bombaların temizlenmesine başladığı bildiriliyor.

ALEM KASABASI IRAK ORDUSUNDA
Guardian’da yer alan habere göre ise ordu, Tikrit’in doğusundaki stratejik öneme sahip Alem kasabasını ele geçirerek kent merkezine biraz daha yaklaşmıştı.  Bugün sabah saatlerinde Irak güvenlik güçlerinin birçok koldan kent merkezine ilerlemeye başladığı ifade edilmişti. Uzun süredir IŞİD tarafından kapatıldığı ileri sürülen Alem'deki bir sağlık ocağı da yeniden hizmete açıldı. Iraklı askerler, hükümet binalarındaki IŞİD bayraklarını indirerek yerine Irak bayrakları astı.

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