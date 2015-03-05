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Tikrit Harekatı, 28 bin kişiyi evinden etti

Irak hükümet güçlerinin Tikrit kentini IŞİD birliklerinden geri almak için sürdürdüğü kapsamlı harekat dördüncü gününü geride bıraktı

05 Mart 2015 20:43

Irak'ta hükümet ve Kürt güçlerinin IŞİD'in elinde bulunan Tikrit'i geri almak amacıyla başlattığı operasyon nedeniyle 28 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Evlerini tek eden sivillerin Smara kentine doğru ilerlediğini belirten BM, kuşatma altındaki Tikrit kentinden kaçtıkları tahmin edilen binlerce kişiye yardım malzemeleri taşıyan konvoylar gönderdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Beyaz Saray ve uluslararası insan hakları örgütleri de IŞİD'e karşı yürütülen harekatta önemli rol oynayan İran desteğindeki Şii milislerin, mezhep ayrılığından kaynaklanan bir intikama girişmesi olasılığı konusunda uyarıda bulundu.

IŞİD militanları geçen yıl Tikrit'i ele geçirirken yüzlerce Şiiyi öldürmiştü.

Tikrit harekatı IŞİD militanlarınca yol kenarlarına yerleştirilmiş bombalar ve bubi tuzakları yüzünden yavaş ilerliyor.

ABD askeri destek vermiyor

BBC muhabiri Jim Muir, Irak hükümetinin "Saddam Hüseyin'in memleketi" olarak bilinen ve Sünnilerin çoğunlukta olduğu Tikrit'e taarruza geçmeden önce kenti ve çevresini tamamen kuşatma altına almak istediğini belirtiyor.

Tikrit'i ele geçirmeye yönelik harekata askeri destek vermeyen ABD, bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor.

BBC muhabiri, Tikrit'ten sonra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un geri alınması için çok daha büyük bir harekata girişilmesinin beklendiğini ve o aşamada, büyük olasılıkla koalisyon güçlerinin hava saldırılarına gerek duyulacağını kaydediyor.

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