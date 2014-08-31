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Dünya

Irak savaş uçakları Tikrit ve Beyci'yi vurdu; 34 IŞİD militanı öldürüldü

Irak ordusuna ait savaş uçakları Tikrit ve Beyci'de Irak Şam İslam Devleti mevzilerini bombaladı

31 Ağustos 2014 00:58

Irak'ın kuzeyindeki Selahaddin vilayetinde terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanı 34 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Irak ordusuna ait uçaklar, IŞİD'in Tikrit ve Beyci bölgelerindeki mevzilerini bombaladı. Saldırıda, 25 IŞİD militanı öldü, kullandıkları 6 araç ve çok sayıda mühimmat imha edildi.

Aşiret kaynakları ise Musul kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin seyir halindeki araçlarından susturucu takılı silahlarla ateş açarak 4 IŞİD militanını öldürdüğünü ifade etti.

Musul'daki Cumhuriyet Hastanesi doktorlarından Velid Casim, hastaneye bugün 5'i ölü 13 IŞİD militanının getirildiğini söyledi. Casim, militanların ABD'ye ait olduğu sanılan bir uçağın, Musul'un Zummar nahiyesine düzenlediği hava saldırısında öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

Otorite boşluğunun yaşandığı Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların Musul başta olmak üzere bazı kentlerde kontrolü ele geçirmesinden sonra artan çatışmalar, çeşitli kentlerde sürüyor.

 

 

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