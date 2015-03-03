Irak ordusu 30 bin kişiyle Tıkrit’e taarruza geçti

Irak güçleri baharda planlanan Musul’a yönelik harekât öncesinde devrik lider Saddam’ın memleketi olarak bilinen Tıkrit’i IŞİD’den geri almak için şu ana kadarki en büyük operasyonu başlattı. 30 bin kişinin katıldığı saldırının koordinasyonuna İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birimi Kudüs Gücü’nün ünlü komutanı general Kasım Süleymani de yardım ediyor.

İran’ın yarı-resmi Fars haber ajansı da Süleymani’nin harekâttan iki gün önce vilayete gittiğini kaydetti. 1979 İran Devrimi ile İran-Irak Savaşı’na katılan Süleymani çok yetenekli bir askeri taktisyen olarak tanınıyor. Süleymani, 1997’de Kudüs Gücü’nün başına getirilmişti.

İran’ın Afganistan, Lübnan, Suriye, Irak ve Filistin politikalarında belirleyici olduğu söylenen İranlı komutan geçen sonbaharda IŞİD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni tehdit ettiğinde de Peşmerge’ye cephede destek vermişti. Hürriyet’te yer alan habere göre, Erbil’in düşmemesinde ve Bağdat savunmasında önemli rol oynadığı iddia edilmişti. Süleymani’nin Tıkrit’teki çatışmalara katılmasının tarihi bir önemi de var. Tikrit, Irak’ın ABD işgaliyle devrilen ve 2006 yılında yakalanarak idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin’in memleketi. Süleymani, Irak-İran savaşında Saddam’ın ordusuna karşı savaşmıştı.

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) baharda geri almanın planlandığı bir ortamda Bağdat, örgütün elindeki Selahaddin vilayetinin başkenti Tıkrit’e dün şu ana kadar ülkedeki en büyük çaplı kara harekâtını başlattı. Irak Başbakanı Haydar el Ibadi önceki akşam televizyondan operasyonu duyurmuştu. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan harekâta Irak ordusu, hükümet kontrolündeki Şii milislerin oluşturduğu Halk Topluluğu ile IŞİD karşıtı Sünni aşiretlerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan üst düzey bir Iraklı komutan kente üç cepheden ilerlediklerini bildirdi. Amerikan haber ajansı AP, kentin özellikle doğusunda çarpışmaların şiddetli olduğunu belirtti. Harekâtta şu ana dek kentin güneyinde ilerleme sağlandı. Irak güçleri, polis akademisi binasını ele geçirdi. El-Kadisiye mahallesinde de kontrolü sağladı. IŞİD’in Tıkrit merkezine doğru geri çekildiği belirtildi. Salahaddin Valisi Raid el-Ceburi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, “IŞİD’in kontrolündeki Elbu Şevarib Köprüsü ile El-Hasani, Elbu eş-Şeyh Muhammed köylerini geri aldı” dedi. AA’ya konuşan Selahaddin Aşiret Meclisi Sözcüsü Mervan Naci, operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 3 askerin öldüğünü, 35’inin yaralandığını söyledi.

Neden Tıkrit hâlâ kilit?

Irak’ın başkenti Bağdat’ın 160 kilometre kuzeyinde olan Tıkrit, adını Kürt kökenli ünlü Müslüman komutan Selahaddin Eyyübi’den alan Selahaddin vilayetinin başkenti olarak biliniyor. Şehir Bağdat’ı Musul’a bağlayan anayol ile kuzeydeki Kerkük’e giden yolun kesiştiği yerde bulunmasından ötürü stratejik önemde. 250 km uzaklıktaki Musul’u almadan önce Tıkrit’i kontrol etmek gerekiyor. IŞİD, geçen Haziran ayında şehri kontrol altına almıştı.