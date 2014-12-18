T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayraktar'dan Çamlıca Camisi çözümü: Bir yemek veririz, toplarız paraları

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Çamlıca Camisi inşaatı için yaptığı telefon görüşmesi kayıtları 17 Aralık dosyasından çıktı

18 Aralık 2014 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat ilgilendiği Çamlıca Camisi ile ilgili önemli ayrıntılar, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyasından çıktı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın fezlekesinde yer alan yasal dinleme kayıtlarında, Çamlıca Camisi dosyasının dönemin Başbakanı Erdoğan’a sunulması dinlemeye takıldı. Bakan Bayraktar cami için yapılan ihalede fiyatın düşmesi için dönemin Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’a talimat verirken “Bir yemek veririz, toplarız paraları” dedi.

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Bayraktar’ın da içinde yer aldığı 4 eski bakanla ilgili kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Erdal Aksünger cezaevinde görüştükleri Eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın “Çamlıca ve Mimar Sinan haraç paralarla yapıldığı için cenazemi o camilerden kaldırmayın” diye vasiyet ettiğini açıklamıştı. Meclis’te komisyona ifade veren Bayraktar ise dinleme kayıtlarını doğrulamış, “herhangi bir suç unsuru” olmadığını savunmuştu.

 

Başbakan’a arz edilen dosya

 

Tarih: 11 Mart 2013. Dinlemeye takılan isimler dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ile dönemin Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum. Konu “Çamlıca Cami...”

Erdoğan Bayraktar: Şimdi bu caminin ihalesini yapabilirsin ama biraz daha diyor düşürür onu diyor yani biraz rakam yüksek geldi 114 yüksek geldi ama çok da düşürülmez çünkü yani maliyeti bu değil mi maliyet rakamı.

Murat Kurum: Tabi bakanım yani onların bir bir lira hani kâr beklentisi yok vereceğiz diyorlar bir de şöyle biz onu yani 140’lardan yüz şeylerden çektik aşağı yani bir de bizim şeydeki durumumuz da tam net belli değil burda hakedişler ayrı 5 milyon ... hakediş..

....

E.B.: Yattı mı 500 bin lira hesaba yatmış mı.

M.K.: Yattı yattı o.

E.B.: Ha tamam biz şimdi oraya bakacağız bulacağız para canım olmazsa bir yemek veririz millete toplayacağız parayı canım.

M.K.: Evet belki öyle.

E.B.: Yani yap bunu sen işte biraz daha indirebiliyorsan indir iyi olur ya camidir sevaptır yani adamlar ka... ben de adamlar para kazanmasını istemem ki böyle 3-5 yüz kazansın ya adam aç... ... yani o kadar büyük iş yapacak yani... ince işlerden kazanırlar bir de şey.

 

Para bulmak lazım

 

İkinci görüşme bir gün sonra 12 Mart 2013 tarihinde dinlemeye takılıyor. Konuşan isimler aynı: Bayraktar ve Kurum. Bir gün önce konuştukları Çamlıca Camisi ile ilgili ihale sabahtan yapılmış. İşte dinlemeye takılan o konuşma:

Murat Kurum: Tamam bakanım biz bu şeyi yaptık bakanım ben bilgi vereyim size isterseniz bir halka arzın şeyin halka arz diyorum çamlıcanın şeyini.

E.B.: Hı.

M.K.: 111 500 geldi işte en düşük teklif 111 500’e şey yapıyoruz onu.

E.B.: Şimdi kimde kaldı ihale.

M.K.: İşte bu Gürsoy Gür yapıyla Özkar inşaat ortak girişimi.

E.B.: ... Allah bereket versin şimdi oraya para bulmak lazım adamlar işe başlasınlar para da bir yerden bakacağız işte ordan ruhsat vereceğiz şeye ruhsatı da var zaten.

M.K.: Evet.

E.B.: Oraya da imar tanıyalım da oraya öz... ... yapmamız lazım belki o özel... da biraz para alırız adamlarla bir konuşmak lazım ... kaydı.

ETİKETLER

erdoğan bayraktarçamlıca camisitelefongörüşme17 aralıkmurat kurumtayyip erdoğantape

İlgili Haberler

Çamlıca Camisi ortaya çıkmaya başladı

50 bin kişinin ibadet edebileceği Çamlıca Camisi inşaatının yaklaşık yarısı tamamlandı

Çamlıca Camii’ne stres alan toprak parkur

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapımına başlanan “Çamlıca Camii” projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Erdoğan, ölünce Çamlıca Camisi’ne defnedilmeyi mi vasiyet etti?

CHP milletvekili İhsan Özkes, Bülent Arınç'a ‘Tayyip Erdoğan'ın, vefat edince na'şının Çamlıca Tepesi'ne yapılan caminin avlusuna defnini vasiyet ettiği doğru mu?’ diye sordu

Çamlıca Camisi'ne özel tünel projesi

CHP'li meclis üyesi Yunus Can, sadece Çamlıca Camii'ne hizmet edecek tünelin gereksiz ve devasa bir yatırım olduğunu, kamu yararı da taşımadığını söyledi

Çamlıca ve Mimar Sinan camilerinin parası işadamlarından zorla alınan bağışlardan geliyor'

CHP'li Erdal Aksünger, Yakub Saygılı ile görüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24