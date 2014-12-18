Bayraktar'dan Çamlıca Camisi çözümü: Bir yemek veririz, toplarız paraları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat ilgilendiği Çamlıca Camisi ile ilgili önemli ayrıntılar, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyasından çıktı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın fezlekesinde yer alan yasal dinleme kayıtlarında, Çamlıca Camisi dosyasının dönemin Başbakanı Erdoğan’a sunulması dinlemeye takıldı. Bakan Bayraktar cami için yapılan ihalede fiyatın düşmesi için dönemin Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum’a talimat verirken “Bir yemek veririz, toplarız paraları” dedi.

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Bayraktar’ın da içinde yer aldığı 4 eski bakanla ilgili kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Erdal Aksünger cezaevinde görüştükleri Eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın “Çamlıca ve Mimar Sinan haraç paralarla yapıldığı için cenazemi o camilerden kaldırmayın” diye vasiyet ettiğini açıklamıştı. Meclis’te komisyona ifade veren Bayraktar ise dinleme kayıtlarını doğrulamış, “herhangi bir suç unsuru” olmadığını savunmuştu.

Başbakan’a arz edilen dosya

Tarih: 11 Mart 2013. Dinlemeye takılan isimler dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ile dönemin Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum. Konu “Çamlıca Cami...”

Erdoğan Bayraktar: Şimdi bu caminin ihalesini yapabilirsin ama biraz daha diyor düşürür onu diyor yani biraz rakam yüksek geldi 114 yüksek geldi ama çok da düşürülmez çünkü yani maliyeti bu değil mi maliyet rakamı.

Murat Kurum: Tabi bakanım yani onların bir bir lira hani kâr beklentisi yok vereceğiz diyorlar bir de şöyle biz onu yani 140’lardan yüz şeylerden çektik aşağı yani bir de bizim şeydeki durumumuz da tam net belli değil burda hakedişler ayrı 5 milyon ... hakediş..

....

E.B.: Yattı mı 500 bin lira hesaba yatmış mı.

M.K.: Yattı yattı o.

E.B.: Ha tamam biz şimdi oraya bakacağız bulacağız para canım olmazsa bir yemek veririz millete toplayacağız parayı canım.

M.K.: Evet belki öyle.

E.B.: Yani yap bunu sen işte biraz daha indirebiliyorsan indir iyi olur ya camidir sevaptır yani adamlar ka... ben de adamlar para kazanmasını istemem ki böyle 3-5 yüz kazansın ya adam aç... ... yani o kadar büyük iş yapacak yani... ince işlerden kazanırlar bir de şey.

Para bulmak lazım

İkinci görüşme bir gün sonra 12 Mart 2013 tarihinde dinlemeye takılıyor. Konuşan isimler aynı: Bayraktar ve Kurum. Bir gün önce konuştukları Çamlıca Camisi ile ilgili ihale sabahtan yapılmış. İşte dinlemeye takılan o konuşma:

Murat Kurum: Tamam bakanım biz bu şeyi yaptık bakanım ben bilgi vereyim size isterseniz bir halka arzın şeyin halka arz diyorum çamlıcanın şeyini.

E.B.: Hı.

M.K.: 111 500 geldi işte en düşük teklif 111 500’e şey yapıyoruz onu.

E.B.: Şimdi kimde kaldı ihale.

M.K.: İşte bu Gürsoy Gür yapıyla Özkar inşaat ortak girişimi.

E.B.: ... Allah bereket versin şimdi oraya para bulmak lazım adamlar işe başlasınlar para da bir yerden bakacağız işte ordan ruhsat vereceğiz şeye ruhsatı da var zaten.

M.K.: Evet.

E.B.: Oraya da imar tanıyalım da oraya öz... ... yapmamız lazım belki o özel... da biraz para alırız adamlarla bir konuşmak lazım ... kaydı.