Erdoğan, ölünce Çamlıca Camisi’ne defnedilmeyi mi vasiyet etti?

CHP İstanbul milletvekili İhsan Özkes, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde 'Çamlıca'ya yapılan caminin avlusuna Başbakan Tayyip Erdoğan'ın türbesinin yapılacağı' iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Özkes Arınç’a şu soruyu yöneltti “Tayyip Erdoğan'ın, vefat edince na'şının Çamlıca Tepesi'ne yapılan caminin avlusuna defnini vasiyet ettiği doğru mudur? İddialar doğru ise; açlık sınırının bin 158 lira, yoksulluk sınırının 3 bin 772 lira olduğu ülkemizde, 57 bin 511 metrekarelik alan üzerine yapılan ve maliyetinin 100 milyon lirayı aşacağı belirtilen cami, Tayyip Erdoğan'ın türbesine zemin hazırlamak için mi yapılmaktadır? Bugüne kadar yaşamını yitirmiş eski Başbakanlardan kaçının, türbeyi andırır biçimdeki mezarı cami avlusunda bulunmaktadır?” sorusunu yöneltti.