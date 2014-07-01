Çamlıca Camii’ne stres alan toprak parkur

Tamamlandığında İstanbul’un birçok noktasından görülebilecek cami, 57 bin 500 metrekarelik arsa üzerine oturuyor.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, Aynı anda 37 bin 500 kişinin ibadet edeceği caminin kaba inşaatının yüzde 55’i tamamlanırken, minareler de yükselmeye başladı. İşçilerin inşası için 24 saat çalıştığı caminin 1 Temmuz 2016’da ibadete açılması hedefleniyor.

Çamlıca Cami’sinin bünyesinde 3 bin 40 araçlık otopark, bin kişilik konferans salonu, 2 bin 750 metrekarelik kütüphane, 3 bin 435 metrekarelik sanat galerisi olacak. Projenin başındaki isim olan İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Şiddetli çevresel etkilere dayanıklı ‘durabet’ cinsi çok özel bir beton kullanıyoruz. Aynı beton, Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmaray’da kullanıldı. 3.Köprü yapımında da bu beton kullanılıyor” dedi.

Külünk, “300 metre uzunluğunda sadece toprak olacak bir yürüyüş parkuru yapacağız. Vatandaşlarımız çıplak ayakla toprak parkurda yürüyüş yaptıktan sonra ayaklarını yıkayıp buradan ayrılacak. İnsanların stres ve kötü enerjilerini de atmalarına yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 dönüm arsa üzerinde yapılan caminin kubbe yüksekliği 70.45 metre olacak. Toplam 6 minarede 16 şerefe inşa edilecek. 4 minare 107 metre, 2 minare ise 90 metre uzunluğunda olacak.

Proje bittiğinde böyle gözükecek: