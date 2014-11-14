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Çamlıca Camisi'ne özel tünel projesi

CHP'li meclis üyesi Yunus Can, sadece Çamlıca Camii'ne hizmet edecek tünelin gereksiz ve devasa bir yatırım olduğunu, kamu yararı da taşımadığını söyledi

14 Kasım 2014 11:33

Çamlıca'da, “İstanbul'un her yerinden görülecek” denilerek inşaatına başlanan camiye 3 kilometrelik bir tünel yapımı için proje hazırlandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde inşaatına başlanan Çamlıca Camii için özel bir proje daha hazırlandığı, camiye ulaşım için Libadiye Kavşağı'nda başlayacak tünelin 3 kilometre uzunluğunda olacağı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, AKP'li meclis üyelerinin önerdiği projenin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor. "Yeşil alana cami yapılması birinci yanlıştı" diyen CHP'li meclis üyeleri ise yanlışın bir başka yanlışla sürdürüldüğünü belirterek tünele karşı çıktı. CHP'li Yunus Can, sadece Çamlıca Camii'ne hizmet edecek tünelin gereksiz ve devasa bir yatırım olduğunu, kamu yararı da taşımadığını söyledi. Teklifin bugün İBB Meclisi'nde oylanması bekleniyor.

 

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