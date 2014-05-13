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Yaşam

Çamlıca Camisi ortaya çıkmaya başladı

50 bin kişinin ibadet edebileceği Çamlıca Camisi inşaatının yaklaşık yarısı tamamlandı

13 Mayıs 2014 15:46

Cumhuriyet döneminde yapılan en büyük cami olacak Çamlıca Camisi’nin inşaatı havadan görüntülendi.

İstanbul’da yapımına 9 ay önce başlanan Çamlıca Camisi inşaatının yüzde 50’lik kısmı tamamlandı. Cami yaklaşık 50 bin kişilik olarak planlanıyor. Havadan ilk kez görüntülenen cami inşaatından işçiler hız kesmeden çalışıyor.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Cami de bu külliyenin ana parçalarından birisi. Camimiz bir dönem eseri olarak planlanıyor. Tıpkı dünün tarihi eserlerini geçmişe taşımakla yükümlü olduğumuz gibi, bizden sonraki kuşaklarda bu camiyi tarihi eser olarak addederek, daha sonraki kuşaklara taşıyacaklarını ümit ettiğimiz bir eser yapıyoruz. Camimiz Cumhuriyet döneminde yapılmış en büyük cami olacak. Teorik olarak 37 bin 500 kişi ama sert zeminleri de dikkate aldığımız zaman 50-60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlıyoruz” dedi.

 

‘250 kişi çalışıyor’

 

Cami inşaatının yüzde 50’sinin tamamlandığına dikkat çeken Külünk, “Çok kısa sonra cami bloğumuzun inşaatına başlayacağız. Aynı anda burada 250’nin üzerinde insanla çalışarak bu işi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30-40 kişilik bir teknik ekibimiz var” diye konuştu.

 

Minareler gözüktü

 

Minarelerinden en başından beri gözüktüğünü ifade eden Külünk, “Lakin minareler inşaat bloğumuza bağlı olduğu için sizler fark edemiyordunuz. Fakat şimdi 1 numaralı minaremizin 7-8 kütükten, yuvarlak bölüme geçişi olan kalıbını yaptık. Betonunu dökmek üzereyiz. Ondan sonra çelik kalıplarla minarenin gövdesini yapmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

 

‘1 Temmuz 2016 Kadir Gecesi açmayı hedefliyoruz’

 

Çamlıca Camisi’ni 1 Temmuz 2016 günü açmayı planladıklarını söyleyen Ergin Külünk, “1 Temmuz 2016 Cuma günü Kadir Gecesi’nde kimse bir yere randevu vermesin. Cuma namazından birkaç saat önce Çamlıca Tepesi’ne bekliyoruz. Başbakanımız bizim manevi hamimiz. Kendileri fırsat buldukça bizi ziyaret ediyorlar. Onun dışında da sürekli kendilerine bilgi aktarımı yapıyoruz. Camimizle ilgili tüm bilgileri güncel olarak kendisine arz ediyoruz” dedi.

 

9 bin 500 ton demir kullanıldı

 

Öte yandan, cami inşaatında bugün kadar 9 bin 500 ton demir kullanıldığı öğrenildi. 72 bin metreküp beton dökülürken, 140 bin metrekare kalıp yapıldı. İnşaat alanından ise 700 bin metreküp hafriyat kaldırıldı.

 

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