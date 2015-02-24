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'Bayrağın böyle dikilmesi kanuna aykırı, önce direk dikilir, sonra bayrak törenle göndere çekilir'

Emekli tuğgeneral Ali Er: Türkiye Cumhuriyeti’nin demel değeri bayrak bir meta olarak kullanılamaz. Bunu kullanırken yasaları çiğneyemezsiniz

24 Şubat 2015 11:14

Şah Fırat operasyonu kapsamında yeri değiştirilen Süleyman Şah türbesinin Eşme’deki yeni yerinde bayrak dikilme biçiminin Bayrak Kanunu’na aykırı olduğunu söyleyen emekli tuğgeneral Ali Er, siyasi algı oluşturulmak istendiğini söyledi. Er, “Kanunumuza göre bir yere bayrağı direğin üzerinde dikemezsiniz. Önce direği diker sonra göndere törenle çekersiniz. Bu bile operasyonun siyasi algı operasyonunun bir parçası” diye konuştu.

Şah Fırat operasyonunu değerlendiren emekli tuğgeneral Ali Er, TSK’nin bu operasyon için başkasıyla işbirliği yapmaya ihtiyacı olmadığını belirtti. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre Er, “Yapılmışsa da şaşırmam. Bunun sorumluluğu siyasidir. Varsa işbirliği sağlayan devlet yapısı içinde MİT’dir. İşbirliğinin mimarı TSK değildir. Tank tabur görev kuvveti karşısına çıkacak riskle savaşmak için girer. Onun bunun garantisiyle harekâta başlanmaz” dedi. Operasyon için yabancı desteğe ihtiyaç olmadığını anlatan Er, “Eğer YPG ile işbirliği varsa, YPG artık Türkiye’nin muteber bir muhatabı olarak yerini almıştır” dedi. Er, Şah Fırat Operasyonu’nun “stratejik geri çekilme” olduğunu belirterek, “Demek ki TSK Suriye’ye yönelik kapsamlı bir harekâta hazırlanıyor. Bu ülkeyi felakete götürür. Bu, seçimlerin askıya alınmasını sağlayacak bir süreç olur. Hükümetin hazirana doğru Suriye’de güvenlikli bölge tesisi için harekât başlayacağız kararı varsa, bu Türkiye’yi karanlığa götürür” dedi.

 

Bayrak böyle dikilmez

 

Emekli tuğgeneral Ali Er, Eşme bölgesindeki “bayrak çekme” konusunun Bayrak Kanunu’na aykırı olduğunu, siyasi algı oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi. Er, “Kanunumuza göre bir yere bayrağı direğin üzerinde dikemezsiniz. Önce direği diker sonra göndere törenle çekersiniz. Bu bile operasyonun siyasi algı operasyonunun bir parçası. Bunun tek müsebbibi TSK’yi kendi siyasi hedeflerine yönelik kullanmak isteyen siyasi iktidardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin demel değeri bayrak bir meta olarak kullanılamaz. Bunu kullanırken yasaları çiğneyemezsiniz” diye konuştu.

ABD’li askerlerin Japonya Iwo Jima Muharebesi’nde çekilen bayrak dikme fotoğraflarıyla Şah Fırat arasındaki benzerlik tartışmalarına değinen CHP Milletvekili Osman Korutürk de “Bayrağımız, direk üzerinde tabir caizse yerlerde sürünerek taşınmıştır. Bu, ulusumuzun bağımsızlık sembolü olan şanlı bayrağımıza karşı yapılmış bir saygısızlıktır” dedi. Yasa gereği Türk bayrağının gönder veya direkle nakledilemeyeceğine dikkat çeken Korutürk, “Bayrağın Amerikalıların 70 yıl önceki bir sahnesini taklit eder şekilde dikilmesi, Bayrak Kanunu’nun 3. maddesine aykırıdır” dedi.

 

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