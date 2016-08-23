'Baykal kaseti' soruşturmasında 38 tutuklama

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP'li milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 47 kişiden 38'i tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak da bulunuyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten savcılar tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın da bulunduğu 38'i tutuklandı.

Diğer 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.