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"Baykal'a kaset komplosu soruşturmasında CHP'den önemli bir isim gözaltına alınabilir"

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin Ankara kulislerine dayandırdığı iddiası...

05 Ağustos 2016 11:11

Hürriyet yazarı Fatih ÇekirgeDeniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmesine neden olan kaset komplosuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP'den iki önemli ismin ifadesinin alınabileceğini, bir de gözaltı olabileceğini yazdı.

Bu iddianın Ankara kulislerinde konuşulduğunu söyleyen Çekirge, "Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Yargıdan askere, medyadan bürokrasiye, polise kadar uzanan muazzam bir soruşturma var. CHP’deki kaset kumpasıyla ilgili CHP içinden de birtakım sesler geliyor" ifadesini kullandı. Çekirge, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Baykal’la bir değerlendirme toplantısı yapabileceğini de belirtti.

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