T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Batı Afrika'da üç ülke çökme noktasında'

Alman hükümetinin Ebola görevlisi, normalde çok sıcak ve neşeli olan Batı Afrikalıların artık sarılmaktan bile kaçındığını kaydetti

18 Kasım 2014 19:12

Alman hükümetinin Ebola görevlisi Walter Lindner, salgın ile mücadele kapsamında şu ana dek yapılanları ve Batı Afrika ziyareti sırasında edindiği izlenimlerini anlattı.

Dagmar Engel'in Deutsche Welle Türkçe'deki haberine göre, Almanya hükümetinin Ebola görevlisi Lindner deneyimli bir diplomat. 90’lı yılların başında Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde de bir süre görev yapan Lindner şu an tüm mesaisini, kitlesel ölümlere neden olan bu büyük salgın ile mücadeleye harcıyor.

Görevi gereği iki kez Batı Afrika’yı ziyaret eden ve Ebola’nın en etkili olduğu ülkeler olan Liberya, Gine ve Sierra Leone'de bulunan Lindner, Ebola Krizi'nin sadece ekonomiye değil, insanların toplumsal yaşamına da büyük bir darbe vurduğunu dile getirdi. Özellikle Batı Afrika’da, normal şartlar altında çok sıcak ve neşeli olan, sarılmayı ve kucaklaşmayı seven insanların artık her türlü temastan kaçındıklarını ifade eden Lindner, bunun da onlarda çok derin bir iz bıraktığını vurguladı.

 

'Sınır Tanımayan Doktorlar' dışında herkes geç kaldı

 

Bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, Ebola hastalarının tedavi edildiği karantina bölgeleri dahil birok yere gittiğini belirten Lindner, Liberya’da Liberya, Gine ve Sierra Leone Devlet Başkanları ile görüştüğünü ifade etti. Zengin ülkelerin Ebola salgını başladıktan epey sonra harekete geçtikleri ve zaman kaybedildiği ile ilgili eleştiriyi de değerlendiren Walter Lindner, „Sınır Tanımayan Doktorlar“ adlı örgüt dışında herkesin geç kaldığını ancak geç kalan ülkeler içinde yine en hızlı davranan devletlerin başında Almanya’nın geldiğini dile getirdi.

 

Okullar ve üniversiteler tamamen kapalı

 

Ülkesinin salgından ağır bir biçimde muzdarip olan üç ülkede elçilik faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü bildiren Linder, bunun dışında Dünya Açlıkla Mücadele, Sınır Tanımayan Doktorlar, Cap Anamur ve daha birçok örgüt ve sivil toplum kuruluşu bünyesinde yüzün üzerinde Almanın bölgede Ebola ile savaştığını kaydetti. Almanya Hükümeti’nin Ebola Görevlisi Walter Linder, Ebola Krizi’nin bölge ülkelerindeki etkisini aktarırken, okulların ve üniversitelerin tamamen kapalı olduklarını ve tüm kamusal yapı Ebola ile mücadeleye odaklandığı için Liberya, Sierra Leone ve Gine'nin neredeyse çökme noktasına geldiklerini kaydetti.

 

ETİKETLER

batı afrikaçökmeebolakrizalmangörevliwalter linderdiplomatbüyükelçiliberyaginesierra leonesarılmaokulüniversitekapalı

İlgili Haberler

ABD'li doktor Ebola'yı atlattı

'Sınır Tanımayan Doktorlar' görevlisi olarak gittiği Gine'de Ebola'ya yakalanan New York'lu doktorun hastalığı atlattığı açıklandı

Ebola salgınında ölenlerin sayısı 5000'i geçti

Ebola salgınının 14 binden fazla kişiyi etkilediği düşünülüyor

Ebola tedavisi için klinik deneylere başlanıyor

Klinik deneylerle ebola virüsü taşıyan hastaların birinci aşamada, 'kritik süreç' olarak nitelendirilen ilk 14 günde hayatta tutulmaları hedefleniyor

Türkiye’ye Ebola eleştirisi

Yardım kuruluşu Oxfam, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu eşik ülkelerini Ebola ile mücadeleye katkıda bulunmamakla eleştirdi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24