T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Türkiye’ye Ebola eleştirisi

Yardım kuruluşu Oxfam, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu eşik ülkelerini Ebola ile mücadeleye katkıda bulunmamakla eleştirdi.

13 Kasım 2014 23:41


Batı Afrika'da etkili olan ve 5 bin 147 kişinin ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı mücadele devam ederken yardım kuruluşu Oxfam, çok sayıda sanayi ve eşik ülkesinin yeterince katkı sağlamadığı eleştirisinde bulundu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Almanya bölümü merkezinden yapılan açıklamada Arjantin, Endonezya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin şimdiye kadar virüse karşı savaşa hiçbir katkı yapmadığı; Brezilya, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın ise ekonomik güçleriyle karşılaştırıldığında çok daha fazlasını yapabilecekleri vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre mevcut Ebola salgınında ölüm oranı yüzde 50 ila yüzde 70. Son veriler, Liberya, Sierra Leone ve Gine'de 5 bin 147 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 68 kişinin ise virüse yakalandığını ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü gerçek rakamların ise çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Testler başlıyor

Öte yandan Ebola'ya karşı etkili bir tedavi bulma yolunda çabalar sürüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü aralık ayında Batı Afrika'da ilk testlere başlanacağını duyurdu. Gine'deki üç tedavi merkezinde virüse yakalanmış gönüllüler üzerinde iki antiviral madde ile antikor terapisinin deneneceği bildirildi.

Çalışmaya Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra Avrupa'dan araştırma kuruluşlarının da katılacağı belirtildi. İlk sonuçların önümüzdeki yıl mart ayına kadar alınması hedefleniyor. Hastalar üzerinde denenecek olan iki antiviral maddenin, DSÖ'nün Ebola'ya karşı deneylerde tavsiye ettiği maddeler arasında yer alan Favipiravir ve Brincidofivir olduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YardımOxfamTürkiyeEbolaAfrikaOxfam AlmanyaArjantin Endonezya Suudi ArabistanBrezilya Hindistan MeksikaRusyaSağlıkLiberya Sierra LeoneGineTanımayan DoktorlarBatı AfrikaDünya SağlıkAvrupaDSÖ EbolaFavipiravir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24