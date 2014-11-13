Türkiye’ye Ebola eleştirisi



Batı Afrika'da etkili olan ve 5 bin 147 kişinin ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı mücadele devam ederken yardım kuruluşu Oxfam, çok sayıda sanayi ve eşik ülkesinin yeterince katkı sağlamadığı eleştirisinde bulundu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Almanya bölümü merkezinden yapılan açıklamada Arjantin, Endonezya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin şimdiye kadar virüse karşı savaşa hiçbir katkı yapmadığı; Brezilya, Hindistan, Meksika ve Rusya'nın ise ekonomik güçleriyle karşılaştırıldığında çok daha fazlasını yapabilecekleri vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre mevcut Ebola salgınında ölüm oranı yüzde 50 ila yüzde 70. Son veriler, Liberya, Sierra Leone ve Gine'de 5 bin 147 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 68 kişinin ise virüse yakalandığını ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü gerçek rakamların ise çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Testler başlıyor

Öte yandan Ebola'ya karşı etkili bir tedavi bulma yolunda çabalar sürüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü aralık ayında Batı Afrika'da ilk testlere başlanacağını duyurdu. Gine'deki üç tedavi merkezinde virüse yakalanmış gönüllüler üzerinde iki antiviral madde ile antikor terapisinin deneneceği bildirildi.

Çalışmaya Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra Avrupa'dan araştırma kuruluşlarının da katılacağı belirtildi. İlk sonuçların önümüzdeki yıl mart ayına kadar alınması hedefleniyor. Hastalar üzerinde denenecek olan iki antiviral maddenin, DSÖ'nün Ebola'ya karşı deneylerde tavsiye ettiği maddeler arasında yer alan Favipiravir ve Brincidofivir olduğu kaydedildi.