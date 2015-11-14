T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başsavcının açıklamalarından sonra, Paris saldırganları hakkındaki tüm bilgiler

Saldırıları, statta birbirinden ayrılan 3 ayrı silahlı grubun düzenlediği düşünülüyor

14 Kasım 2015 23:21

Fransa’nın başkenti Paris’te eş zamanlı olarak gerçekleşen saldırılarla ilgili son verileri paylaşan Paris Başsavcısı Francois Molins, saldırıların Stade de France'ta birbirlerinden ayrılan 3 ayrı silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Paris Başsavcısı’nın açıklamalarına göre, Paris saldırganları hakkında elde edilen son bilgiler şöyle:

-Bataclan konser salonundaki saldırganlardan bir tanesi, Paris’in banliyölerinden gelme ve sabıka kaydı bulunuyor. 21 Kasım 1985 doğumlu olan saldırgan, Paris’in yaklaşık 390 kilometre güneyinde bulunan Courcouronnes’ten. Saldırganın polis tarafından 2004 yılından beri polis tarafından takip edildiği ve 2010 yılında “radikal” ilan edildi.

-Diğer saldırgan, Suriye pasaportu taşıyor.Üzerinde Suriye pasaportu çıkan saldırgan, 1980 doğumlu ve poliste kaydı bulunmuyor. 

 

Saldırganlardan biri, Yunanistan üzerinden AB'ye giriş yapmış

 

-Stade de France'daki saldırıyı düzenleyenlerin cesetlerinin yanında, Suriye ve Mısır pasaportları bulundu.

Yunanistan’ın Güvenlik Birimlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Nikos Toscas, üzerinden Suriye pasaportu çıkan Stade de France'daki intihar bombacısının Avrupa Birliği’ne, Aydın’ın Didim ilçesine birkaç mil mesafede bulunan Leros adasından giriş yaptığını belirtmişti. “Suriye pasaportuna sahip kişi, 3 Ekim 2015’te Leros adasına geldi ve AB kurallarına uygun olarak kaydı yapıldı” diyen Toscas, saldırganın diğer Avrupa Birliği ülkelerinde kaydı olup olmadığını bilmediklerini belirtti.​

 

Saldırıların gerçekleştiği birçok noktada siyah bir Seat araba görüldü

 

-Saldırıları, birbiriyle koordineli çalışan üç ayrı silahlı grubun gerçekleştirdiği düşünülüyor. Saldırganlar, büyük ihtimalle Stade de France’dan beraber ayrıldı. Silahlı saldırıların gerçekleştiği birçok noktada siyah bir Seat araba ve yine siyah bir VW Polo görüldü.

-Paris katliamında kullanılan arabalardan biri, Fransa-Belçika sınırında durdurulan ve yanında iki kişi daha bulunan bir Fransa vatandaşı adına kayıtlı. Araçtakiler Belçika’da yaşıyor ve Fransa polisinde kayıtları bulunmuyor.

-Saldırganlar TATP cinsi patlayıcı kullandı. “Şeytanın annesi” olarak da bilinen TATP, piyasada bulunabilen kimyasallar kullanılarak hazırlanan, oldukça ucuz bir patlayıcı türü. Aynı zamanda, polis köpekleri tarafından bulunması da güç.

 -Saldırganlar, Kalaşnikof otomatik silahlar kullandı. Saldırı alanlarının tümünde, 7,62 mm kalibrelik kartuşlar bulundu. 

 

ETİKETLER

paris katliamısaldırganların kimliğiparis saldırganları

İlgili Haberler

Suriye pasaportuna sahip saldırgan, AB'ye Leros adası üzerinden girmiş

Leros, Türkiye kıyılarına birkaç mil uzaklıkta bulunuyor

Brüksel’de Paris saldırısıyla ilgili birden fazla kişi gözaltına alındı!

Belçika Adalet Bakanı Twitter'dan açıklama yaptı

Paris Başsavcısı: Ölü sayısı 129’a yükseldi; en az 99’u kritik 352 kişi yaralı

Saldırıları, statta birbirinden ayrılan 3 ayrı silahlı grubun düzenlediği düşünülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24