Başsavcının açıklamalarından sonra, Paris saldırganları hakkındaki tüm bilgiler

Fransa’nın başkenti Paris’te eş zamanlı olarak gerçekleşen saldırılarla ilgili son verileri paylaşan Paris Başsavcısı Francois Molins, saldırıların Stade de France'ta birbirlerinden ayrılan 3 ayrı silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Paris Başsavcısı’nın açıklamalarına göre, Paris saldırganları hakkında elde edilen son bilgiler şöyle:

-Bataclan konser salonundaki saldırganlardan bir tanesi, Paris’in banliyölerinden gelme ve sabıka kaydı bulunuyor. 21 Kasım 1985 doğumlu olan saldırgan, Paris’in yaklaşık 390 kilometre güneyinde bulunan Courcouronnes’ten. Saldırganın polis tarafından 2004 yılından beri polis tarafından takip edildiği ve 2010 yılında “radikal” ilan edildi.

-Diğer saldırgan, Suriye pasaportu taşıyor.Üzerinde Suriye pasaportu çıkan saldırgan, 1980 doğumlu ve poliste kaydı bulunmuyor.

Saldırganlardan biri, Yunanistan üzerinden AB'ye giriş yapmış

-Stade de France'daki saldırıyı düzenleyenlerin cesetlerinin yanında, Suriye ve Mısır pasaportları bulundu.

Yunanistan’ın Güvenlik Birimlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Nikos Toscas, üzerinden Suriye pasaportu çıkan Stade de France'daki intihar bombacısının Avrupa Birliği’ne, Aydın’ın Didim ilçesine birkaç mil mesafede bulunan Leros adasından giriş yaptığını belirtmişti. “Suriye pasaportuna sahip kişi, 3 Ekim 2015’te Leros adasına geldi ve AB kurallarına uygun olarak kaydı yapıldı” diyen Toscas, saldırganın diğer Avrupa Birliği ülkelerinde kaydı olup olmadığını bilmediklerini belirtti.​

Saldırıların gerçekleştiği birçok noktada siyah bir Seat araba görüldü

-Saldırıları, birbiriyle koordineli çalışan üç ayrı silahlı grubun gerçekleştirdiği düşünülüyor. Saldırganlar, büyük ihtimalle Stade de France’dan beraber ayrıldı. Silahlı saldırıların gerçekleştiği birçok noktada siyah bir Seat araba ve yine siyah bir VW Polo görüldü.

-Paris katliamında kullanılan arabalardan biri, Fransa-Belçika sınırında durdurulan ve yanında iki kişi daha bulunan bir Fransa vatandaşı adına kayıtlı. Araçtakiler Belçika’da yaşıyor ve Fransa polisinde kayıtları bulunmuyor.

-Saldırganlar TATP cinsi patlayıcı kullandı. “Şeytanın annesi” olarak da bilinen TATP, piyasada bulunabilen kimyasallar kullanılarak hazırlanan, oldukça ucuz bir patlayıcı türü. Aynı zamanda, polis köpekleri tarafından bulunması da güç.

-Saldırganlar, Kalaşnikof otomatik silahlar kullandı. Saldırı alanlarının tümünde, 7,62 mm kalibrelik kartuşlar bulundu.