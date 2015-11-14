Suriye pasaportuna sahip saldırgan, AB'ye Leros adası üzerinden girmiş

Fransa’nın başkent Paris’teki eş zamanlı saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan birinin Suriye pasaportu taşıdığı ve Yunanistan’ın Leros adasından Avrupa Birliği’ne giriş yaptığı açıklandı. Mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmak için kullandığı göç yolu üzerinde bulunan Leros adası, Türkiye kıyılarına birkaç deniz mili uzaklıkta.

Fransız polisi, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin kimliğinin DNA testiyle belirlendiğini; bir saldırganın üzerinden Mısır, diğer saldırganın üzerinden de Suriye pasaportu çıkmıştı.

Paris’te gerçekleşen katliamların en kanlısının gerçekleştiği Bataclan konser salonunda ölü olarak ele geçirilen saldırganlardan birinin de Fransız vatandaşı olduğu duyuruldu. İsmi açıklanmayan saldırganın kimliği parmak izinden tespit edildi.

Yunanistan’ın Güvenlik Birimlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Nikos Toscas, üzerinden Suriye pasaportu çıkan Stade de France'daki intihar bombacısının Avrupa Birliği’ne, Aydın’ın Didim ilçesine birkaç mil mesafede bulunan Leros adasından giriş yaptığını belirtti. “Suriye pasaportuna sahip kişi, 3 Ekim 2015’te Leros adasına geldi e AB kurallarına uygun olarak kaydı yapıldı” diyen Toscas, saldırganın diğer Avrupa Birliği ülkelerinde kaydı olup olmadığını bilmediklerini belirtti.

"Almanya'da tutuklanan kişinin bağlantısı olabilir"

Öte yandan Alman yetkililer geçtiğimiz hafta Bavyera eyaletinde tutuklanan bir kişinin Paris saldırısıyla bağlantısı olabileceğini duyurdu.

Ülkenin güneyinde 5 Kasım tarihinde rutin trafik kontrolü esnasında aracında taşıdığı çok sayıda silah ve patlayıcılarla yakalanan kişinin saldırıyla bağlantısı olduğuna inanmak için birtakım sebepler olduğu açıklandı.