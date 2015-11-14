Stadyumdaki bombacının üstünden Suriye pasaportu çıktı

Fransız polisi, 132 sivilin hayatını kaybettiği Paris katliamında Stade de France stadyumunda intihar saldırısı düzenleyenlerden birinin cesedinin üzerinden Suriye pasaportunun çıktığını açıkladı.
Paris'te dün akşam IŞİD'in düzenlediği saldırılarda 132 sivilin hayatını kaybetti. Saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande üç günlük yas ilan etti.
Fransız polisi, başkent Paris’te bulunan Stade de France stadyumunda intihar saldırısı düzenleyenlerden birinin cesedinin üzerinden Suriye pasaportunun çıktığını açıkladı. Polis, yedi saldırgandan ikisinin kimliğinin belirlendiğini aktardı ve saldırganlardan birinin Fransa vatandaşı olduğunu belirtti.