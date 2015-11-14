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Dünya

Brüksel’de Paris saldırısıyla ilgili birden fazla kişi gözaltına alındı!

Belçika Adalet Bakanı Twitter'dan açıklama yaptı

14 Kasım 2015 22:22

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Paris’teki saldırıyla ilgili olduğu düşünülen birden fazla kişinin gözaltında alındığı bildirildi.

Belçika devlet televizyonu RTBF, Molenbeek bölgesinde üç adrese operasyon yapıldığını, operasyonlarda en az bir kişinin yakalandığını duyurdu. Belçika Adalet Bakanı ise “iki veya üç arama” yapıldığını ve bir dizi gözaltı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dünkü saldırılar sırasında saldırganlara ait olduğu düşünülen Belçika plakalı bir araç görüldüğü kaydedilmişti. Fransız Le Monde gazetesi, plakasını yayımladığı aracın saldırganlara ait olduğunu ve Paris polisinin aracı aradığını duyurmuştu.

Belkçika Adalet Bakanı Koen Geens Twitter’da paylaştığı mesajında saldırıyla ilgili birden fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

 

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