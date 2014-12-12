Başsavcılık'tan Fuat Avni'nin 'operasyon' iddiasına: Hiçbir açıklama yapılmayacak

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin, "17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının intikamını almak için ülke genelinde 150'si gazeteci olmak üzere 400 kişinin gözaltına alınacağı" iddiası üzerine çok sayıda vatandaş dün geceden bu yana, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Çağlayan Adliyesi'nde ismine 'demokrasi nöbeti' verdikleri, destek gösterisinde bulunuyor. Bu sabah yapılacağı öne sürülen operasyonun gelen tepkiler üzerine askıya alındığı bilgileri kulislerde konuşulurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, "Fuat Avni'nin dile getirdiği iddialara ilişkin olarak hiçbir açıklama yapılmayacağını" bildirdi.

Adliye önünde toplanan 2 bini aşkın vatandaş, demokrasi ve medyaya yönelik darbe anlamına gelecek operasyona karşı tepkilerini dile getirirken, gözaltına alınacaklar arasında ismi geçen Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Çağlayan Adliyesi'ne gelerek hakkındaki iddialar hakkında bir soruşturma dosyası olup olmadığını sorması bekleniyor.

'Hırsızlığın yıldönümünde hırsız operasyonda'



Vatandaşlar ellerindeki dövizlerde, 'Basını susturmakla bizi susturamazsınız', 'Hiç durmadan yürüyeceksiniz', 'Paraları süpürebilirsiniz ama Zaman'ı asla', 'Basın susarsa bu iş bitermi sandın', 'Dur yolcu, yolsuzluk çıkmaz sokak' 'Hırsızlığın yıldönümünde hırsız operasyonda' 'Korkma titre' gibi sloganlar dikkat çekti.

'Sıfırlanan paralar unutulmaz'

Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyeti önüne de yüzlerce vatandaş akın etti. Yaklaşık bin kişi medyaya ve polisleri yönelik yeni bir operasyonu protesto etti.



Emniyete gelen vatandaşların ellerindeki pankartlarda, "Sıfırlanan paralar unutulmaz, Göklerden gelen bir karar vardır, 17 Aralık unutulmaz, 25 Aralık unutulmaz, bide "VIP" torpil unutulmaz" dövizleri yer aldı.