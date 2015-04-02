Başsavcılık: Adliyeye üst araması yapılmadan girdiler, otopsi yapıldı, savcımızı teröristler vurdu

Berkin Elvan soruşturmasını da yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehine krizinde öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet savcımızın başına bitişik atış olacak şekilde silahla ateş edildiği, ateş edilen silahın ise teröristlerin kullandığı 7,65 mm çaplı silah olduğu tespit edildi” denildi.

Açıklamada, Savcı Kiraz'a otopsi yapılmadığı iddiaları da yalanlanarak, "Cumhuriyet savcımıza saat 01.30'da Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rehine kriziyle ilgili en çok tartışılan konulardan biri de eylemcilerin adliye binasına nasıl girdiğiydi. Başsavcılık açıklamasında iddialarla ilgili şöyle denildi:

"Teröristlerde bir tanesinin adliyeye elinde avukat cübbesiyle sahte olduğu düşünülen avukat kimliği ile içeriye üst araması yapılmadan girdiği güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilmiştir."

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- Olayın başından sonuna kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve emniyet birimleri koordineli ve birlikte hareket etmişlerdir.

2-Öncelikle herhangi bir silah kullanılmaksızın ve kimseye zarar gelmeksizin rehin alma işleminin sonlandırılması amaçlanmıştır.

3-Bu bağlamda İstanbul Baro Başkanı Sayın Ümit Kocasakal, Avukat Şükriye Erden ve özellikle Sami Elvan'ın terörislerle iletişimleri sağlanmış, uzun görüşmelere rağmen teslim olmamışlardır. Teröristlerin görüşmek istediği Avukat Sezgin Tanrıkulu kendisine ilk ulaşıldığında adliyeye geleceğini belirtmesine rağmen adliyeye gelmediği gibi kendisine ulaşılmak istendiğinde telefonlarada çıkmamıştır. Görüşme devam etmekteyken Cumhuriyet Savcımızın odasından peş peşe silah sesleri gelmesi üzerine güvenlik güçlerimiz yasal müdahalede bulunmuşlardır. Bu esnada teröristlerde güvenlik güçlerine silahla karşılık vermişlerdir.

4-Çatışma bittiğinde Cumhuriyet Savcımız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tedaviye rağmen hayata döndürülememesi üzerine şehit olmuştur.

5-İki terörist ise suçta kullandıkları 7.65 mm çaplı Fransız model tabanca ve bu silaha ait çok sayıda boş kovan, dolu mermi ile ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

6-Şehit Cumhuriyet Savcımızın 1 Nisan 2015 saat 01.30'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu elde edilen bilgilere göre Cumhuriyet Savcımızın başına bitişik atış olacak şekilde silahla ateş edildiği, ateş edilen silahın ise teröristlerin kullandığı 7.65 çaplı silah olduğu tespit edilmiştir.

7-Teröristlerin yanlarındaki çantada bomba olabileceği düşüncesiyle fünye ile kontrollü patlatıldığı, çantada bomba bulunmadığı tespit edilmiştir.

8-Teröristlerde bir tanesinin adliyeye elinde avukat cübbesiyle sahte olduğu düşünülen avukat kimliği ile içeriye üst araması yapılmadan girdiği güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma etkin bir şekilde sürdürülmekte olup, tamamlandığında ayrıntılı bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.