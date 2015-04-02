Savcının babasından taziyede protesto edilen Kılıçdaroğlu'na: O yuhlar size değil bize oldu, özür dileriz

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çağlayan Adliyesi'nde rehin alındıktan sonra öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesine taziye ziyaretine gittiği sırada yuhalanmasının savcının babası Muhammet Hakkı Kiraz'ı çok üzdüğünü ve CHP liderinden 'Bu yuhlar size değil bize oldu' diyerek özür dilediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda rehin alındıktan sonra öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu aracından indiği sırada bir grup tarafından ıslıklanarak protesto edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun çıkışı sırasında da dışarıda bekleyen grup konvoydaki araçlara su şişeleri fırlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin dün akşam yaşananlara Radikal’e anlattı.

Savcının babasından,

Başbakan dahil herkes ders almalı

Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre, protestodan AKP’yi sorumlu tutan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin o anlara ilişkin şunları söyledi: “Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınıp şehit edilmesi sonrası Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu olayın güvenlik zafiyet nedeniyle yaşandığına ilişkin bir tweet atmıştı. Sayın Başbakan çıktı hem de cenaze defnedildiği gün ağıza alınmayacak şeyler söyledi. Ben Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Muhammet Hakkı Kiraz’ın vakur duruşundan başbakan ile birlikte birçok insanın ders alması gerektiğini düşünüyorum. Kendisini ellerinden öpüyorum muhteşem bir insan. Sayın Genel başkanımızla birlikte taziyeye gittiğimiz 30 ile 40 kişilik bir grup toplanmış sözde bizi protesto ediyordu. Rabia işareti yapıyorlardı. Hani bunlar insanlara din iman dersi veriyorlar ya. Cenaze törenlerinde ve taziye evlerinde bu işlerin olmayacağını bilmiyorlar mı? Eski Başbakan şimdiki Cumhurbaşkanı ‘alkışların bile günah olduğunu’ söylemişti. Şimdi siz utanmadınız mı taziye evinin bulunduğu yerde protesto gösterisi yaptınız. Siz hangi inanca mensupsunuz.”

'Özür diliyoruz'

‘Yuh sesleri arasında içeri girdiklerini dine getiren Tekin şöyle konuştu: “ Biz taziye çadırına gittiğimizde ailenin üzüntüsü ikiye katlamıştı. Şehit savcımızın babası Muhammet Amca ve kardeşleri aynen şu lafı kullandı “Sayın Genel Başkan sizden özür diliyoruz. Bu yuhlar size değil bize oldu” dediler. Şimdi kimin ne hakkı var o aileyi üzmeye. Ne adına bunları yapıyorsunuz. O organizasyonu kimler yapıyorsa şiddetle kınıyorum. Biz protestodan korkmuyoruz. Gelsinler bizi genel merkezimizin önünde protesto etsinler. Ama taziye evinin önünde bu olmamalıydı. Biz protestodan korkan insanlar değiliz. Ailenin bu üzüntüsü beni çok üzdü.” CHP Genel Sekreteri Tekin orada polis müdürünü de uyardığını ama yeterli duyarlılığın gösterilmediğini dile getirdi.