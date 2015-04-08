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Başsavcılık, Balyoz’da beraate itiraz etti

Balyoz darbe planına ilişkin 236 sanığa verilen beraat kararına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz geldi

08 Nisan 2015 16:44

Balyoz darbe planına ilişkin 236 sanığa verilen beraat kararına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz geldi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği Beraat kararının ‘usul ve yasaya aykırı’ olduğunu vurgulayan Başsavcılık, karara itiraz edileceğini açıkladı. 7 günlük itiraz süresinin son gününde kararı veren mahkemeye 2 farklı başsavcı vekili tarafından süre tutum dilekçeleri gönderildi. Bu itirazla Balyoz’da beraat kararı için Yargıtay yolu tekrar açılmış oldu.

Yakup Çetin’in Zaman’da yer alan haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen beraat kararını Yargıtay’da temyiz edeceğini belirten ‘müddeti muhafaza’ dilekçesi gönderdi. Aralarında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek’in bulunduğu 236 Balyoz hükümlüsünün yargılandığı davada geçtiğimiz hafta tüm sanıklar hakkında beraat kararı çıkmıştı. Duruşma savcısı da sanıkların beraatini talep etmişti. Bu karar için dün (salı) son gündü. Karara itiraz edilmemesi halinde verilen beraat kararı kesinleşecekti. Karar Yargıtay’a da gitmeyecekti. Ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, önemli bir itirazda bulundu. Başsavcılık tüm sanıkları beraat ettiren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne temyiz talebinde bulunacağını belirten 2 farklı ‘müddeti muhafaza’ dilekçesi gönderdi. İlki başsavcı vekili olan Mehmet Aydın imzalı dilekçede, verilen beraat kararıyla ilgili olarak, “Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle, kararın bozulması için temyiz yoluna gidilecektir. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra, dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza gönderilmesi kamu adına talep olunur.” ifadeleri yer aldı. Usule göre mahkeme gerekçeli kararını yazana kadar Yargıtay’da itiraz edilemiyor. İtiraz için de 7 günlük süre bulunuyor. 7 günlük itiraz süresinin aşılmaması için usul gereği müddeti muhafaza dilekçeleri veriliyor. Bu dilekçeden sonra 7 günlük süre gerekçeli karar yazılana kadar durmuş oluyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adına karara itiraz edileceğini belirten ikinci dilekçe bir diğer Başsavcı Vekili Abdurrahman Üşenmez’den geldi. 

Öte yandan Balyoz’da 63 sanığa daha beraat kararı verildi. Anadolu Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti sanıkların suç işlediklerinin sabit olmadığına hükmetti. Böylece haklarında beraat kararı verilenlerin sayısı 299’a ulaştı.

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