Balyoz davasında 62 sanık daha beraat etti

Yargıtay tarafından mahkumiyet kararı bozulan 62 kişininin yeniden yargılandığı ''Balyoz Planı'' davasında, tüm sanıklar beraat etti.

Anadolu 4. Ağır ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda görülen Balyoz Planı davasının duruşmasına, tutuksuz 40 sanık ve avukatları katıldı.



Sanık yoklaması yapılan duruşmada, önceki celselerde Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanları alınmayan sanıkların beyanları alındı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Özlem Karaçam, dijital verilere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye sunulduğunu tutanağa geçirdi.

Duruşmada, daha sonra sanıkların bilirkişi raporuna karşı beyanları soruldu. Hazır olan tüm sanıklar bilirkişi raporlarına itirazları olmadığını söyledi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Ramazan Öksüz, suça konu dijital verilerin veri bütünlüğünün bozulduğunu ve sanıklar ile dijital veriler arasında illiyet bağı kurulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Bu nedenle dijital delillerin, "delil vasfının bulunmadığı" kanaatine varıldığını aktaran Öksüz, bu deliller dışında dosya kapsamında sanıkların üzerilerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve mahkumiyetlerine yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle 62 sanığın beraatini talep etti.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanları alınan sanıklara son sözleri soruldu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi