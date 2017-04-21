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Başörtüsünü çıkaran Lindsay Lohan, bikinili pozlarıyla gündemde

Lindsay Lohan, geçen yıl Müslüman olduğunu açıklamıştı

21 Nisan 2017 19:21

Geçtiğimiz yıl Müslüman olduğunu açıklayan ve ayrımcılık yaşadığına dair iddialarla gündeme gelen ABD'li oyuncu Lindsay Lohan bu kez İtalya'da katıldığı bikini çekimleriyle gündeme geldi.

CNNTürk'te yer alan habere göre geçen yıl Müslüman olduğunu açıklayan ve sosyal medya hesaplarını yeniden gözden geçiren Lindsay Lohan, yine gündem oldu. Başörtülü pozları ile gündemden düşmeyen Lohan bu kez eskiye döndü. Lohan sosyal medya hesabından fotoğrafların neredeyse tamanını silmiş ve başörtülü karelerini ve Dubai’ye gerçekleştirdiği ziyaretten fotoğrafları hesabından paylaşmıştı.

Lohan, Instagram hesabında, Türkiye'de yaşadıklarını anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ancak Lohan yine tarzını değiştirdi, bu kez bir İtalyan markasının bikini çekimleriyle gündeme geldi.
Ünlü yıldız, peluş bikinisiyle kamera karşısına geçti. Ünlü yıldız daha önce bir yandan da tesettür modasına el atmış, kendi tasarladığı kıyafetleri ve başörtülerini tanıtmaya başlamıştı

Lohan'ın bundan sonra hangi yolda ilerleyeceği merak konusu. Ancak İngiliz basını, Lohan'ın gündemde kalmak için kılıktan kılığa girdiğini öne sürüyor.

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